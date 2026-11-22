L’artista Tananai ha raccontato di aver scritto la sua nuova canzone canzone di getto, nella seconda metà di settembre, e di aver deciso di pubblicarla quasi subito. “Ho scritto il pezzo per fermare su carta alcune mie considerazioni sul mondo che mi circonda e mi sembrava giusto pubblicarla subito. Ho da poco superato i 30 anni e mi capita sempre più spesso di guardarmi attorno e farmi domande sulla mia capacità di giudizio, di comprensione, di apertura rispetto a quello che vedo attorno a me”. Al pezzo di Alberto Cotta Ramusino in arte Tananai, nelle vesti di produttore ha collaborato anche Davide Simonetta: autore, producer e compositore cremasco. E il bagnolese (e’ di Bagnolo Cremasco) Simonetta ha firmato pure il successo di Annalisa e Madame “Amica”.



Ebbene, per essersi affermato ai vertici dell’industria discografica nazionale, portando con sé le proprie radici e il legame con il territorio ben oltre i suoi confini, l’Artigiano della Musica Italiana, nell’ambito della Festa del Torrone a Cremona, e’ stato premiato con il Torrone d’Oro. Alla consegna del premio, Simonetta è arrivato accompagnato dalla moglie, influencer, Veronica Ferraro, collega e amica di Chiara Ferragni, imprenditrice cremonese.

Stefano Mauri