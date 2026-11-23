“Oggi non vivo più per l’applauso della gente”. Anche questo, Chiara Ferragni ha raccontato, nella bella intervista rilasciata a Vanity Fair. E alla domanda se tornerà mai a essere la Chiara di prima, la risposta è stat una sola: “No”.



E in effetti, quella di oggi è una Chiara Ferragni diversa, più matura, consapevole, bella e serena di prima. E senza dubbio il merito è anche del suo nuovo compagno José Hernandez. Si’ l’amore ha fatto bene all’imprenditrice cremonese, le primo incontro con Jose’ a colpirla è stata la la sua solarità e un gesto affettuoso durante una traversata in barca con il mare agitato. Ah spesso e volentieri Chiara pubblica, via social, immagini che la vedono senza trucco. Ed è veramente bellissima. E adesso, su Netflix, e’ il momento di guardare “Chiara”, raccontata dall’alto diretta interessata.

Stefano Mauri