Una camicia azzurra sopra una canottiera bianca, jeans scuri, cintura marrone, orecchini a cerchio e una collana con ciondoli. Per raccontarsi nella Docu Fiction “Chiara”, la Ferragni ha scelto di vestirsi con l’essenziale, sfoggiando un “non look che l’ha fatta apparire, comunque, ancora più bella. Nel documentario ovviamente c’è ampio spazio per i suoi ex: l’ex marito Fedez e l’ex manager Fabio Maria Damato.

Del primo rivela che “era geloso” e che “mentivo sui miei cachet riducendoli perché lo sentivo competitivo”; al secondo rimprovera “l’invadenza molto forte sulle mie cose private. Ero in mano a due uomini” conclude, ricordando la stola con la scritta “Sentiti libera”, esibita, al Festival di Sanremo2023, e spiegando che libera, in quel momento, proprio non sentiva di esserlo.

Adesso invece, Chiara Ferragni, con nuovo compagno Jose Hernandez sta benissimo ed è davvero serena. Mentre tornando a Fedez, in “Chiara”, c’è una ricostruzione diversa da quella di un abbandono subito passivamente. A un certo punto infatti, sarebbe stata proprio la Ferragni a chiedere all’ex marito di lasciare la casa, dopo aver trovato alcuni screenshot di messaggi sul suo telefono: “Ho sbattuto io fuori casa Fedez, perché ho trovato degli screenshot in cui una donna diceva che non se l’era sentita di fare una cosa”.

Per Chiara il riferimento era a una relazione, mentre il rapper avrebbe sostenuto che si trattasse di altro: “Mi diceva che non mi fidavo di lui e lui non se la sentiva di stare con me”. In seguito sarebbe stato comunque Fedez a interrompere definitivamente il rapporto.

Stefano Mauri