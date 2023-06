Il ritorno della Gialappa’s Band

Finalmente è tornata la Gialappa’s Band!

Il 21 Maggio è cominciata su Tv8 (uno degli asili prediletti dai reduci capaci) la nuova avventura del duo più geniale della televisione italiana degli ultimi quarant’anni o quasi.

Oltre al canale anomalo la seconda novità riguarda in effetti l’aggiornata formazione della Gialappa’s. Carlo Taranto, apparentemente stanco e demotivato, ha abbandonato senza troppe polemiche il gruppo e lasciato Giorgio Gherarducci e Marco Santin a portare in giro il consueto carrozzone di folli, nani e ballerine.

Potrebbe apparire sminuente l’immagine da domatori del circo che, volendo, si accosterebbe senza troppe colpe al magnifico duo. Ed in effetti lo è.

Dopo aver scoperto e lanciato artisti diventati poi rappresentativi di un certo tipo di comicità, Aldo Giovanni e Giacomo o Antonio Albanese, solo per citarne alcuni, ora si ripresentano puntuali sui nostri schermi con una formula che nulla ha d’inedito.

Proprio per questo funziona come un orologio svizzero.

Al timone si accomoda il solito Mago Forest, alias Michele Foresta, con il suo carico di strampalate battute che se da una parte ricordano vagamente Frassica, dall’altra riportano alla mente le cene di natale con il nonno che non sa dove si trova, si appisola sul tavolo e quando si sveglia se ne esce con una frase che riecheggia nella sala come una scoreggia in chiesa.

E’ il presentatore perfetto nel suo sembrare sempre fuori luogo.

Di settimana in settimana le badanti del mago si alternano in un’entusiasmante escalation di bellezza e bravura. Si è partiti dalla scoppiettante Paola di Benedetto per poi passare a Melissa Satta, su cui c’è poco da aggiungere ma molto da fantasticare.

Passiamo ai comici:

C’è Marcello Cesena, il mai dimenticato protagonista della soap “Sensualità a corta”, questa volta alle prese con la madre decisa a partecipare alla trasmissione “Pechino Express”. Poi Ubaldo Pantani e le sue memorabili imitazioni (straordinaria quella dello chef Barbieri nella serie “”4 Motel”), e ancora la bellissima ed incredibilmente brava Brenda Lodigiani, Stefano Rapone e il suo Galeazzo Italo Mussolini (forse il più provocatorio e pericoloso di tutti, visto il periodo), Antonio Ornano e altri ancora.

Ognuno con il proprio personaggio cucito su misura e confezionato a regola d’arte. Cosa che, nell’approssimazione delle trasmissioni recenti, ha del miracoloso.

Un plauso in particolare, almeno secondo il sottoscritto, va ad Alessandro Betti. Un gigante che sfodera tre espressioni sempre uguali ma con dei tempi comici che colpiscono sempre ed inevitabilmente nel segno. Unico e, forse, persino sottovalutato viste le immense potenzialità.

Quindi, in conclusione, un grazie di cuore alla Gialappa’s per essere tornata senza deludere le aspettative e per aver reso follemente divertente e attuale ogni ricordo del passato.

Resta un solo piccolo e recondito desiderio nascosto da anni nei nostri pensieri, però. Un desiderio di cui noi, da sempre loro seguaci, non potremmo mai fare a meno: risentire con loro ancora per una volta il buon Carlo Taranto. E, soprattutto, avere come ospite Giacomo Celentano.

Alex Rebatto