L’eco della possibile crisi dei Ferragnez fa sempre più rumore

Inviati di Mario Giordano in tour per indagare sugli orientamenti sessuali di Fedez? Manco per sogno, ecco il comunicato della redazione: “Caro Fedez ti sei sbagliato. Fuoridalcoro non ha mandato nessuna giornalista a fare domande sul tuo orientamento sessuale . Mi spiace deluderti ma questa settimana manderemo in onda come sempre inchieste sulla sanità, sulla sicurezza, sulle case occupate, e nessun servizio su di te. Per cui ti pregherei di rivolgere altrove le tue frasi insolenti”.

Ma il rapper ha ripreso il post della trasmissione nelle sue storie, accompagnando il tutto con un’eloquente didascalia che simula una risata, per poi pubblicare un ulteriore video in cui l’interlocutrice al telefono ribadisce di essere un’inviata di Fuori dal Coro. Queste ultime storie sono state inizialmente cancellate dallo stesso Fedez, per poi ricomparire pochi minuti dopo.

Mario Giordano, interpellato a tal proposito dalla redazione di Fanpage ha specificato: “La giornalista è una scheggia impazzita”, lasciando intendere vagamente che la giornalista abbia preso iniziativa in autonomia.

E Chiara Ferragni da Cremona? Doveva essere, e in parte lo è stato, il suo Festival di Sanremo. Fedez, l’ha oscurata con le sue polemiche politiche e il bacio a Rosa Chemical. Ma non è ancora arrivato un accenno a sull’attualità sentimentale. Ah come smuovono ì social The Ferragnez, no?

Stefano Mauri