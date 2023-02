Chiara Ferragni rimette la fede e Fedez tuona:”Non sono gay”

Per la serie clamoroso a Milano, Fedez è tornato a postare sui social e non le ha mandate a dire. Ecco il suo intervento: “Una giornalista ha contattato tutti i miei amici di infanzia per chiedere se io sia gay. Non sono gay, non avrei problemi a dirlo se lo fossi”. Così il rapper, dopo una settimana di silenzio web, quasi totale, è tornato su Instagram con una serie di storie in cui si è scaglia contro Fuori dal coro, la trasmissione di Mario Giordano.

Sì è la produzione televisiva di Rete 4 a essere finita nel mirino del cantante. Ma Giordano ha respinto ogni accusa al mittente.



Intanto Fedez e Chiara Ferragni sono stati avvistati a cena a Villa Crespi, il ristorante stellato di Antonino Cannavacciuolo. Ah… le ultime stories Instagram dell’imprenditrice digitale sembrano poi spazzare via tutti i dubbi. L’influencer è tornata ad indossare la fede che aveva tolto di recente, come provano i filmati in cui sponsorizza alcuni prodotti del suo brand.

Stefano Mauri