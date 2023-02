Marco Mengoni ha vinto emozionando: “Lo dedico a tutte le donne del Festival”

La speciale dedica di Marco Mengoni, in lacrime subito dopo la vittoria al Festival di Sanremo. Ecco cos’è successo

“Volevo dedicare la vittoria a tutte le donne che hanno partecipato al Festival. Siamo arrivati in finale in cinque ragazzi e quindi credo sia giusto dedicarlo alle artiste che hanno portato pezzi meravigliosi su questo palco“: così, commosso, ha parlato il vincitore del Festival di Sanremo 2023 Marco Mengoni, due secondi dopo essere proclamato vincitore, col premio ancora in mano e le lacrime agli occhi per l’emozione.

Sanremo, Youtube “riscatta” Madame, Elodie, Rosa Chemical. E per Mr Rain è un trionfo – GUARDA

Sì… meritatamente Mengoni si è classificato al primo posto tra le 28 in gara, davanti al sorprendente, ma non troppo Lazza. Al terzo posto Mr Rain, al quarto Ultimo, al quinto Tananai. Per Mengoni è la seconda vittoria dopo quella del 2013 con L’essenziale. Una marcia trionfale.

Sanremo, Youtube ribalta anche la seconda classifica: Madame stacca tutti. Ma Mengoni ha già vinto – GUARDA

Sempre in testa, mai in discussione il suo primato e francamente, quanti parlano di vittoria annunciata poiché espressione del mainstream, beh o rosicano, o parlano per apparire, oppure sparlano e basta poiché Marco Mengoni, semplicemente ha vinto perché ha emozionato, emozionandosi, interpretando una bella canzone.

Davide Simonetta e il Sanremo insonne del protagonista assoluto del Festival – GUARDA

Nota a margine: ‘Due vite’ ha vinto pure il Premio “Giancarlo Bigazzi” per la miglior composizione musicale, assegnato dall’Orchestra del Festival. Chapeau all’ autore della musica Davide Simonetta, artista bravissimo a firmare Anche la poesia musicale di Tananai e il tormentone moderno del Rosa Chemical Squarciante…

Breaking Bad Style: oggetti di culto di una delle serie tv più amate – GUARDA

Amazon Music, 100 milioni di brani in prova gratuita – GUARDA

È stato un meritato Sanremo Bestiale per Davide e tutti i suoi artisti. Il resto sono chiacchiere stonate al vento.

Emma e il suo Sanremo speciale: “In confronto a Lazza, io sono Satana” – GUARDA

Scopri le giacche più pazze del mondo! (Tipo quella di Amadeus…) – GUARDA

Stefano Mauri