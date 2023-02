Davide Simonetta e il Sanremo insonne del protagonista assoluto del Festival

“Sanremo che ogni volta non mi fai dormire e mi spezzi lo stomaco”. Così ha scritto sui social Davide Simonetta, coautore del pezzone Due Vite, proprio mentre il pubblico dell’Ariston, in un’autentica, spontanea e appassionata standing ovation omaggiava Marco Mengoni, magistrale, ispirato e vincente interprete del brano favorito a Sanremo.

Di che parla Due Vite? Mengoni lo ha svelato alla redazione di Sky:

“E’ un anno propizio per me. Sto dedicando molto tempo ai miei pensieri con un professionista nella stessa stanza ma dall’altra parte della poltrona. Il mio inconscio mi trasmette input più realistici della mia mente nel mondo fenomenico e nella vita quotidiana. Ho raccontato questa doppia vita: la notte, i sogni alternati a fotografie di quello che indosso e vivo ogni giorno. Sono peccatore, esistono gli schiaffi ma bisogna andare avanti, i momenti di down servono. Per me ‘Due Vite’ è questo, gli altri è giusto che ci vedano quello che vogliono: il mio professore di Storia dell’Arte mi diceva di non leggere mai le didascalie dei quadri perché chi le ha scritte seguiva una sua suggestione; il messaggio è vedeteci quello che volete”.

E … quinto in classifica è momentaneamente Tananai, altro artista in orbita Simonetta, sin qui protagonista di uno straordinario Sanremo. Ecco, affidati agli inviati di Rolling Stone.it, alcuni pensieri attualissimi:

“Tango è una canzone romantica, che non parla di me. Con Ariete ballerei perché è una cucciola, con Marco Mengoni perché abbraccia bene e quindi secondo me sa ballare altrettanto bene e con Elodie perché un tango con lei è uno dei miei sogni”.

Dulcis in fundo, applausi per la settima posizione di Rosa Chemical (pure qui le mani, il cuore e la testa di Simonetta) con Made in Italy e la dedica a “a chi si è sentito sbagliato e invece era solo diverso”.

Insomma è il Festival di Sanremo del Triplete di Davide Simonetta da Bagnolo Cremasco e della forza della sua musica. Chapeau!

Stefano Mauri