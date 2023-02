Emma e il suo Sanremo speciale denso di consigli e incoraggiamenti

“Ci vogliamo molto bene, spero si veda sul palco, e che emerga tutto l’impegno che abbiamo messo per portare qualcosa degna di quel palco e di quell’orchestra”.

Così parlò Emma Marrone a Radio Kiss Kiss in questi giorni festivalieri. Poi l’artista salentina, nella diretta social con la redazione di Fanpage ha aggiunto, simpaticamente e sorridendo:

“Non ti diverti con Lazza, non beve vino, non beve niente. In confronto a Lazza, io sono Satana. Scherzi a parte, Jacopo ha cantato come una spada, non ha perso l’effetto emotivo. Lui ha degli occhi che sono un libro aperto. Ha spaccato tutto. Pensa che mia madre, su Whatsapp, mi ha scritto ‘Bravo Lazza!’, e queste robe qua non me le scrive nemmeno a me. Anche mio nonno, 89 anni, mi dice: ‘Questo ragazzo è forte’ “.



Il timido gIANMARIA invece, straordinario (la classifica non dà il giusto risalto alla sua bravura) interprete del pezzo ‘Mostro’ così si è espresso coi vari canali mediatici in merito al particolare Festival di Sanremo che sta vivendo Emma, artista appassionata, bella e bravissima: “Emma non ha dato consigli prima di salire sul palco, mi ha fatto un grande in bocca al lupo prima e i complimenti dopo l’esibizione”. Ricordate? Emma Marrone era la coach di Gianmaria a X-Factor. Insomma, la vincitrice di ‘Amici’ e di un’edizione festivaliera memorabile a questo giro, oltre ad animare la seratona Cover con Lazza, è impegnatissima a sostenere i giovani colleghi. Chapeau!

Stefano Mauri