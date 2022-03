Parla Maurizio Arrivabene, Ad della Juve: “Dybala via perchè non era più al centro del progetto”

(continua dopo la pubblicità)

Il fantasista della Juventus Paulo Dybala andrà via a parametro zero: Inter e Atletico Madrid lo vogliono

“Il cambiamento è che la Juventus non ha rinnovato con Paulo Dybala, questo è il cambiamento. C’è stato un cambiamento a gennaio con l’arrivo di Vlahovic, è cambiato il progetto e l’assetto tecnico della squadra e Dybala non era più centrale. Per questo si è preferito non rinnovargli il contratto. L’incontro col suo manager è stato molto chiaro e rispettoso. E’ una decisione a cui abbiamo pensato molto e non ci sono spiragli: Dybala ha passato 7 anni con noi, un’offerta di quel tipo (al ribasso, ndr) non avrebbe dimostrato il rispetto che c’è nei suoi confronti”.

Parla sempre chiaro Maurizio Arrivabene, amministratore delegato della Juventus e juventino (vero) dentro. E con la consueta chiarezza, con le parole sempre riportate, nel primo giorno di primavera del 2022, ha motivato la separazione tra la Vecchia Signora bianconera e il fantasista argentino.

Ha voglia quindi di cambiare la Juve e di virare verso il 4-3-3, sembra di sì, comunque lo scopriremo vivendo. Intanto, l’attaccante – centrocampista della Roma Nicolò Zaniolo, dal direttore sportivo bianconero Cherubini è seguitissimo.

Dybala? Sulle sue tracce ci sono Inter, Atletico Madrid (in pole position con l’addetto al mercato Andrea Berta da Orzinuovi pronto al colpaccio), Barcellona e Arsenal. Ma comunque andrà, l’ormai ex juventino non potrà richiedere ingaggi da capogiro. Questo è poco, ma sicuro.

Stefano Mauri