Ma non è che la Juventus ha già scaricato il fantasista, sempre fuori, Dybala?

Allora sostiene il giornalista – opinionista (e direttore del CorSport e del Guerin Sportivo) Ivan Zazzaroni che Dybala, lui innamorata della Juve, di fatto sia stato scaricato dalla sua Vecchia Signora…

Così, appunto, sulle pagine del Corriere dello Sport, Zazzaroni ha letto la decisione della Juventus di rinviare l’incontro con l’agente di Paulo Dybala (spesso ai margini causa infortuni) per discutere il rinnovo di contratto dell’argentino. “Rinviato: verosimilmente scaricato per la verità, pare che nel corso della riunione del 17 dicembre scorso, il management avesse comunicato al procuratore del fantasista Antun, di ritenersi libero di firmare per altri (manca tuttavia la conferma del procuratore argentino) dal momento che le sue richieste economiche non erano state considerate in linea con i nuovi programmi. Paulo non vive su Marte, è un ragazzo particolarmente intelligente e sensibile e ha ben presente la situazione finanziaria del club: per restare sarebbe disposto ad abbassare le pretese. Ops, altra domanda: siamo poi sicuri che la Juve si sarebbe presentata all’appuntamento di oggi con una controproposta o ha semplicemente optato per il rinvio proprio per evitare rotture a pochi giorni dal ritorno con il Villarreal?”.

Così ha scritto Ivan Zazzaroni e pensandoci bene, tutti i torti forse non ha, no?

Stefano Mauri