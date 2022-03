Elodie lascia tutti senza fiato col video del suo nuovo pezzo : “Bagno a mezzanotte”

(continua dopo la pubblicità)

Elodie? Semplicemente… la meravigliosa e bravissima cantante, ecco è letteralmente di un altro pianeta. La certezza, senza dubbio, (non che ce ne fosse bisogno comunque), è arrivata dall’incanto, regalato, dal suo video del nuovissimo brano, scritto per lei da un’altra fuoriclasse (aliena: nel senso di unica e inarrivabile), Elisa: “Bagno a mezzanotte”.

Nelle immagini postate in anteprima dalla cantante sui social, la si vede ballare sinuosa sulle note della canzone, in lingerie nera, guêpière e stivaloni cuissard. Roba da far girare la testa a prescindere, figurarsi se lo stacco di coscia è chilometrico e il viso da bambola di porcellana. Ah … come spacca la stupenda artista.

Quello che colpisce maggiormente di lei però, è che con la sua grazia e il fisico slanciato scultoreo, qualunque look che su una comune mortale risulterebbe volgare o eccessivo, addosso a lei esalta ancor più la sua bellezza naturale e sex appeal. Di un altro pianeta, appunto.

Divina, eccezionale, e generosa: i proventi della vendita del brano infatti saranno devoluti infatti ai progetti di Save the Children in Ucraina, come ha scritto lei stessa su Instagram:

“Il ricavato della vendita del nuovo singolo sarà destinato ai progetti di Save the Children in Ucraina e nei paesi confinanti per distribuire cibo, acqua pulita, kit igienici, medicine, coperte per l’inverno e supporto psicologico ed economico a migliaia di bambini e bambine in fuga dalla guerra”.

Ah che Venere divina, sensualmagica, generosa e dalla voce sensualgraffiante è l’Elodie!

Stefano Mauri