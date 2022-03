Chi insultò pesantemente Fedez per il podio a Sanremo 2021 con Francesca Michielin?

(continua dopo la pubblicità)

Clamoroso a Roma, ehm, a Rai 1 verrebbe da dire, con un agguato in piena regola a Domenica In, con Fedez travolto dagli insulti in camerino al programma condotto da Mara Venier su Rai 1. Andiamo indietro nel tempo: il fattaccio è accaduto poco più di un anno fa, quando il rapper milanese aveva partecipato al Festival di Sanremo in coppia con Francesca Michielin, arrivando secondi con “Chiamami per nome” dietro ai Maneskin trionfatori con “Zitti e buoni”. Ricordate? All’epoca, ci fu molta polemica sulla spinta decisiva del televoto, che proiettò Fedez e Michielin sul podio a fronte di una classifica deficitaria nei primi giorni. E molti colleghi in gara, rivelavano i (presunti) retroscena, si lamentarono dell’appello di Chiara Ferragni, in grado di smuovere il suo esercito sui social. Del resto non c’è vero Sanremo dietro una querelle, sospetta o tale, no?

Ebbene, dopo tutto questo tempo, reduce da una vacanza a parigi con la famiglia, Fedez ha raccontato cosa gli è accaduto nel suo show sui social “Muschio selvaggio”, mantenendo però (peccato!) anonima l’identità dell’aggressore verbale. “Non farò mai il nome, ma un artista dopo che abbiamo finito il Festival, da Mara Venier, mi ha mandato a quel paese. Eravamo nella saletta e ho salutato tutti. Ho salutato anche questa persona. Dopo averlo salutato mi ha letteralmente mandato a quel paese perché ero arrivato sul podio. Mi ha detto che non me lo meritavo. Posso dire che è stata veramente una roba forte”.

A fare qualche nome ci ha pensato, o meglio, provato Tananai, protagonista all’Ariston quest’anno, e co protagonista dello spazio social col Fedez, chiedendo se il vaffa sia partito da Ermal Meta, arrivato terzo: “No, anzi lui è stato super carino. Non dirò chi è, ma era un cantante in gara a Sanremo. Ci sono rimasto malissimo. Stavo male e mi dicevo ‘che cattiveria’. Anche se pensi una cosa del genere non me lo dire. Me l’ha detto in maniera terribile. Mi ha detto una roba tipo ‘non mi salutare, no, non dovevi arrivare secondo, siete la rovina della musica voi che avete vinto’. Che brutto. Queste cose strane nei camerini succedono solo a me credo. Perché attiro queste cattiverie? Non me lo spiego”.

Così a distanza di anni si sfogò il Fedez, colui il quale, con la moglie Chiara Ferragni da Cremona, Influencer decisiva e sul pezzo, è spesso al centro di attenzioni, non sempre simpatiche, sul web. Ah … che brutta cosa è l’invidia. E i Ferragnez, sono invidiatissimi, no?

Stefano Mauri