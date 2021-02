OROSCOPO weekend 19 21 febbraio – AUDIO

L’oroscopo dal 19 al 21 febbraio: Il denaro viene e va, crediamo sia controllabile come crediamo di controllare a volte persone e sentimenti, ma tutto ciò che si muove, come le e-mozioni, tutto ciò che può entrare può fuoriuscire…

Il denaro viene e va, crediamo sia controllabile come crediamo di controllare a volte persone e sentimenti, ma tutto ciò che si muove, come le e-mozioni, tutto ciò che può entrare può fuoriuscire. Cerchiamo di seguire il flusso della vita più che determinarlo, sarà d’aiuto la meditattivazione di METRATON, che attraverso i legami del passato costruisce nuove melodie per accompagnarci in questo fine mese. Nota: gli auspici sono per chi legge e divengono per chi li medita. Per approfondire e conoscere il vostro Angelo e meditattivarlo scrivete a @oroscopoangeli

ARIETE: godiamo delle passioni terrene, facciamoci coinvolgere ma non travolgere, per prendere le giuste distanze meditattiviamo MELAHEL che saprà farci mantenere la giusta distanza dalle rocce pur viaggiando attraverso la corrente del fiume. Sabato lasciate correre i pensieri nella mente senza rincorrerli. Domenica non rifiutate un gesto d’amore, è il seme di un fiore.

TORO: prendete decisioni solo dopo aver guardato oltre il problema, sorvolate l’ostacolo e immaginate il futuro, in questo può aiutarvi la meditattivazione di MITZRAEL, non fermatevi alle apparenze cercate una panoramica più aperta. Sabato un dono inaspettato sarà un’occasione per coltivare una relazione. Domenica arriva ciò che da tempo è stato annunciato.

GEMELLI: il cielo stellato sopra di noi può darci l’idea per la strada da percorrere sotto di noi, siete protagonisti di questo fine settimana, armonizzatevi con METRATON per ricavare nuove melodie e legami celestiali per il vostro corpo astrale. Sabato i desideri si concretizzano con il sapere del cuore. Domenica il successo si conquista ad occhi chiusi.

CANCRO: l’emozione d’amore non si lascia incantare da false ricchezze, se la sappiamo ascoltare. Cercate consiglio in meditattivazione con SACHIEL per creare una base su cui guardare verso le stelle, la consapevolezza di ciò che siete vi porta incontri preziosi. Sabato un dono inaspettato vi illuminerà la giornata. Domenica attenzione ai falsi richiami rischiano di farvi uscire di strada.

LEONE: il momento è propizio per progettare in due, illuminatevi con la forza di MICHAEL attraverso la meditattivazione per calibrare i ruoli alleggerendo il rapporto. Sabato giocate con le vostre capacità e mettete in mostra i vostri talenti. Domenica non rimanete semplicemente a galla sforzatevi di uscire dall’acqua e rendere il vostro corpo astrale leggero e pronto a incontrare le energie angeliche.

VERGINE: muovetevi verso il cambiamento, non rimanete immobili o impassibili, ma cercate il mezzo giusto che vi rimetta in strada per iniziare un viaggio di successo. Il vostro Angelo del weekend ZADKIEL vi guiderà in meditattivazione. Sabato il segreto che custodite deve ancora rimanere solo vostro. Domenica condividete il piacere dell’amore e illuminate gli occhi l’un dell’altra.

BILANCIA: il mondo è fatto di relazioni di cui non teniamo i fili, non per questo dobbiamo evitare di metterci in gioco, ma attenzione a farlo senza strappi. NATHANIEL è l’angelo che porta il gioco a compimento, è lui che tiene le fila, meditattivatelo! Sabato pensate con calma prima di ogni azione. Domenica l’amore arriva vi prende e vi porta alle stelle.

SCORPIONE: per essere all’altezza del compito che vi ponete dovete trovare la chiave che apre al corpo astrale la via del destino non scritto. JELIEL sa che custodite un segreto, un sogno in gestazione, meditattivatelo per non sentirvi in solitudine nella sua cura. Sabato tornate con i piedi per terra se volete girare con il mondo e non in senso contrario. Domenica “La donna è mobile” si dice e voi non smentite.

SAGITTARIO: a troppo salire si rischia la caduta se non si illumina bene la strada e si procede a passo d’uomo. Lasciate che sia la luce confortevole di GABRIEL a rendere precisi i vostri passi anche se poggiano sulle nuvole. Sabato dedicatelo al partner ne riceverete cuore e amore. Domenica studiate ciò che pensate di sapere, la sapienza è nel cuore ma dovete trovare il modo di ascoltarla, il testo da leggere.

CAPRICORNO: anche la giustizia non esiste in senso assoluto ma è sempre relativa alle cose. Non affliggetevi per ciò che non potete fare, non abbandonatevi a sensi di colpa, meditattivate ARIEL per rinnovare l’aura intorno al vostro corpo astrale e liberarlo dai muri immaginari. Sabato puntate sull’amore e giocatevi il cuore senza perderlo. Domenica il tempo perso non ritorna, non perdetevi voi a cercarlo.

ACQUARIO: che siano veri desideri e non capricci i colpi di testa che vi passano per la mente, almeno avrete di che gratificarvi nel caso non vi portino buoni risultati ma situazioni perigliose. Avete bisogno di tutta la protezione di RAPHAEL in meditattivazione per non cadere in inganno. Sabato concentratevi sull’obbiettivo anche con consigli e letture. Domenica costruitevi un riparo per stare soli ma con la possibilità di ascoltare la voce degli altri.

PESCI: la ricerca della nostra vera identità è un percorso continuo, non temete la solitudine a volte illumina il cuore. Consultate VEHUIAH in meditattivazione per trovare la fermezza dei giusti propositi. Sabato lasciatevi guidare dall’intuito verso un nuovo viaggio senza meta. Domenica l’amore si costruisce con patti leggeri e abbracci forti.

