OROSCOPO DEGLI ANGELI Weekend 23 – 25 Aprile di Roberto Forti

Il tema del fine settimana è LA TEMPERANZA. Siamo in grado di trasformare il nostro naturale impeto in energia ragionata? Nei secoli di civiltà questo è stato il modo per evolvere come Humanitas. Siamo nati e viviamo grazie all’energia, riuscire a dominarla è la forza che l’Arcangelo GABRIEL ci consiglia per evitare di cadere in trappole mentali e allettanti ma falsi richiami dal mondo delle sirene, ovvero delle fantasie che abbiamo nella nostra mente. Ragionare porta l’energia a trovare la sua giusta via di scorrimento, non sempre siamo in grado di farlo da soli, e non farlo ci porta ad avere guai. Meditattiviamo la giusta energia per evitare di cadere nella trappola che ci costruiamo da soli. Nota: gli auspici sono per chi li ascolta e divengono per chi li medita. Per approfondire e conoscere il vostro Angelo e meditattivarlo scrivete a @oroscopoangeli.

Auspicia Segno x segno