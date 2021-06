Vivere in campeggio idea alternativa di lifestyle.

Paolo Goglio il Filmaker che vive in campeggio si racconta in una intervista con Roberto Forti come le difficoltà quotidiane sono diventate una playlist ovvero un video a puntate sulla sua esperienza di vita alternativa.

Di necessità virtù Paolo Goglio il filmaker autore del primo Selfiefilm della storia “Clic” si racconta in una playlist dedicata al vivere alternativo. Da qualche anno aveva preso la decisione di abbandonare un certo tipo di socialità e di routine che a lui costava cara, in tutti i sensi, e un bungalow posto in un campeggio sulla riva di un piccolo laghetto del nord aveva attirato la sua voglia di vivere come su un albero, tra il verde e immerso in spazi aperti. Il suo stile di vita ora è un racconto a episodi da lui stesso filmati, come si dice oggi una playlist in cui illustra con ironia la quotidianità della sua scelta, condivisa con un compagno scodinzolante. Paolo si racconta tra momenti green momenti di arte dell’arrangiarsi, molta autoironia e semplicità, e con il sorriso di un bambino che di continuo scopre nuovi giochi.

In tutto questo entra la sua filosofia portata a bandiera in Amore Con Il Mondo, e la sua abilità di narratore attraverso le immagini, anche le più semplici e minimali, ma sempre dense di colori, particolari ed emozioni.

Ci vuole del coraggio per fare come Paolo, e la voglia di rimettersi in gioco per una socialità diversa, intanto proviamo a vedere come si fa.

Roberto Forti