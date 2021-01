OROSCOPO weekend 15 17 gennaio 2021 Auspicia Angeli

È un momento di svolta, dove qualcuno può approfittare per fermarsi e trovare un approdo in acque meno agitate, ed altri scegliere nuovi mari, per quanto perigliosi da solcare. La certezza è solo quella del tempo che fugge portando con sé le situazioni che abbiamo mancato di stringere. Le nostre Emozioni, instabili in questi giorni, favoriscono emorragie energetiche. Lasciamole scorrere senza rimpianto come acqua in un torrente, e grazie alla meditattivazione di JABAMIAH facciamo che non vadano perse ma dissetino il seme fiorente di future azioni per far nascere un prato erboso su cui camminare a piedi nudi.N.B.: gli auspici sono per chi legge e per chi ascolta, divengono per chi li medita. Per il vostro Angelo protettore@oroscopoangeli

ARIETE: siate cauti e presenti a voi stessi nell’agire, consapevoli di ciò che sapete e ciò che non potete sapere. Meditattivate MAHASIAH per avere una lucidità maggiore è centrare il vero obbiettivo. Sabato dall’Amore nasce Amore cogliamo gli attimi preziosi per renderli parte di noi. Domenica riposiamo le gambe ma affiniamo i sensi e la fantasia.

TORO: nella confusione non troverete modo di mettere a frutto i vostri talenti. Date ordine ai vostri desideri di cambiamento e trovatene le priorità studiandone i risvolti del cuore con NITH HAIAH. Sabato con la testa all’aria si possono vedere nuove cose ma poi dobbiamo poggiare i piedi e camminare. Domenica ciò che scopriamo lo abbiamo nel cuore.

GEMELLI: il vostro sguardo è oltre e dirige il carro, trainato a fatica dalle energie quotidiane, dritto per la sua strada qualunque essa sia. ZADKIEL vi guida in meditattivazione oltre il sogno. Sabato dividete fatiche e gioie con chi sa cogliere con voi la luce del cuore, viaggerete verso astri luminosi. Domenica, il viaggio continua non curatevi delle invettive dei perdenti, lasciate a piedi chi non si fida di voi.

CANCRO: anche se pensate di avere il consiglio giusto, anche se temete di perdere il controllo, lasciate agli altri la possibilità di agire, lasciate andare le cose, le persone le emozioni. Chiamate GABRIEL in aiuto per illuminarvi sui nuovi passi di un percorso, richiamate la sua attenzione. Sabato concentratevi sulle vostre possibilità. Domenica aprite il cuore all’amore e le braccia agli abbracci.

LEONE: ascoltate, lasciate parlare senza giudicare, accogliete più che rimandare. Rivolgetevi a URIEL per alleggerire il vostro carico di pensieri e portarvi oltre. Sabato agite con fermezza bilanciando interessi ed emozioni, pronti a tagliare ciò che non serve. Domenica gettate le reti per una nuova pesca.

VERGINE: viaggiate attraverso le scelte senza toccare sponde aiutati dalla forza bilanciata di MELAHEL, le lune storte faranno parte del paesaggio, ma è meglio seguire le stelle. Sabato l’amore dato non aspetta ritorno. Domenica non vivete in attesa di eventi ventilati da altri, create la vostra sorpresa quotidiana.

BILANCIA: ci vuole forza per mantenersi in piedi da soli, mantenete le spalle coperte e continuate a seguire il vostro lume, attenti a dove poggiate il passo. Confidate sul respiro solare di MICHELE in meditattivazione per bilanciare il cammino. Sabato non fatevi trascinare dalle lune in mari poco navigabili. Domenica il cuore fiorisce e lancia messaggi da cogliere in coppia

SCORPIONE: la grande energia di cui disponete deve essere controllata per evitare esplosioni involontarie e urti dolorosi. La forza terapeutica e taumaturgica di RAPHAEL vi sarà utile, cercatela in meditattivazione. Sabato vi sentite in bilico sulla luna evitate movimenti bruschi. Domenica godete di ciò che la natura vi offre.

SAGITTARIO: potete godere delle gioie del mondo terreno o alzarvi in volo oltre le umane passioni: tutto vi è dato. Meditattivate MITZRAEL per elevarvi al giusto livello. Sabato non riuscirete a contenere un segreto, un desiderio intimo, liberatelo con gioia ma attenzione ai graffi. Domenica gioite per un piccolo dono che si dimostrerà utile

CAPRICORNO: non meravigliatevi se il girotondo intorno a voi non gira come vorreste, non siete voi a tenerne le fila. Meditattivate il contatto con NATHANIEL per trovare il senso del moto delle stelle. Sabato siete al top delle forze non appesantitevi guardando in basso. Domenica offrite il vostro dono con piacevole sicurezza.

ACQUARIO: decidere aiuta a creare nuove opportunità che altrimenti rimangono sospese tra le nuvole. Meditattivate con RAZIEL il modo migliore per concretizzare un idea che da tempo fa sentire la sua musicale presenza. Sabato è un giorno di condivisione di energie con gli angeli tutti. Domenica sarà qualcun altro a farvi accorgere di un dono che avete.

PESCI: senza salde fondamenta ogni torre è in pericolo, che sia assalita dagli uomini o dal tempo, inevitabilmente crolla. Confidate in CASSIEL le vostre ansie segrete per superare le crepe che si aprono sulla vostro percorso di crescita. Sabato non avete voglia di mettervi in gioco, ma sarebbe meglio partecipare che criticare. Domenica lasciatevi attraversare dalla forza sottile che unisce l’umanità tutta.

