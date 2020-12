OROSCOPO NATALE 2020 AUSPICIA ANGELI

Ascolta “AUSPICIA ANGELI” su Spreaker.Il mondo si gode se lo si guarda con distacco. Immaginiamoci distesi su una stella e proviamo a guardare giù, invece che indirizzare i nostri sogni verso lassù. Vestiamo di foglie d’alloro la realtà nuda. N.B.: gli auspici sono per chi legge e divengono per chi li medita. Per meditattivare il vostro Angelo @oroscopoangeli

ARIETE: vi preme sistemare alcune faccende a modo vostro, aiutatevi con la meditattivazione di MICAEL a trovare l’equilibrio e la forza. Nuova luce in questi giorni da una piccola fiamma. Curate il vostro tempo senza rincorrerlo.

TORO: ogni fine è un nuovo inizio. Assaporate nuovi profumi grazie alla meditattivazione di LAUVIAH, e lasciate che l’intuito sedimenti come un tronco affondato nel bosco. Mettete in gioco i vostri talenti e celate un segreto con un sorriso.

GEMELLI: rinforzate i legami dividendo gioie e dolori che nutrono la vita, JEIALEL è l’angelo che vi dispensa stelle, che come le rose hanno punte e possono pungere. Rimanete forti di fronte al cambiamento e offrite un fiore a chi vi fa pensare alle spade.

CANCRO: abbiate fede e l’attesa sarà parte del dono. Cercate di capire di più con il pensiero attivo rivolto a NITHHAIA. Invece che girare intorno alle cose, ai dubbi, tirateli fuori e meditateli. I pensieri hanno forza creativa se nascono da desideri puri e profondi.

LEONE: la strada è incerta e rischiarata solo dalla luna, ma offre rifugio agli innamorati. Meditattivate MITZRAEL per svegliare l’eros e i giochi d’amore, e quando comincia il ballo ballate, avrete tempo per riflettere.

VERGINE: state nascondendo il vostro vero stato d’animo. Servirà a studiare le mosse se accetterete le novità creative che RAZIEL vi mostra e vi affida, è tempo di crescita armonica e organizzata. Per imparare a suonare dolci melodie bisogna partire dal solfeggio.

BILANCIA: l’amore supera l’erotismo e vi porta verso strade nuove. Lasciate agli altri le invidie e con l’aiuto di ZADKIEL troverete nuovi percorsi per costruire un rapporto intenso. L’unione si rinnova in un progetto comune.

SCORPIONE: non vedete le stelle perché nella paura che la vostra barca si ribalti ribaltate ogni pensiero, e vi trovate con il mare in cielo e il cielo interra. Eppure a goderli questi sono giorni di energie che vi attraversano positive e vi ammantano di novità, TUTTI gli ANGELI tifano per voi, medittativateli, sono il vostro asso nella manica.

SAGITTARIO: chi chiede non cede e chi cede non chiede. Lasciate ai poveri di cuore le richieste ammantate di ignoranza, salite con SACHIEL sul punto alto di ciò che siete per avere in dono le energie celesti. Attenzione però a non cadere giù. .

CAPRICORNO: non è facile tagliare via il passato, ma senza la spada di ARIEL che spezza i legami ossessivi, tendiamo a inciampare ed a cadere giù. Liberiamoci dalle prigione fatte con i nostri mattoni e accogliamo i segnali delle stelle aprendoci ad uno scambio di luce con il partner.

ACQUARIO: la solitudine se è una scelta può guarire molti mali e portarci verso emozioni che risvegliano il nostro fanciullo. Accettiamo con HAZIEL il dono di un nuovo ruolo nel mondo, non perdiamo tempo in intrighi complessi e nascondigli silenti. Curiamo l’anima per rinascere nuova vita.

PESCI: lasciatevi guidare dalla vostra anima astrale e non date per scontato il futuro, salite con URIEL sulla nuvola di vedetta e scrutate le stelle, prendetene due e dividetele con il partner o seminatele per averne germogli nuovi, non tenetele nascoste, lasciatevi brillare, lasciate andare.

BUONE FESTIVITÀ Angeli e Medit-Attivazione è su fb vediamoci li se vi piace Angeli.medit@gmail.com