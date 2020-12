OROSCOPO weekend 18/20 Dicembre Auspicia Angeli

Le rose crescono non solo tra amore e cura ma tra ombra e scordanza, il bosco lo sà e le accoglie a difesa ed ornamento. Anche se il momento non sembra propizio germogli nuovi stanno nascendo, fioriranno tra le spine e profumeranno di gioia e di cuore. Non smettere mai di guardare le stelle ed innalzare l’anima astrale verso il futuro, fallo con gioia e sollievo medittativando l’energia angelica di ELEIAH, che in questo fine settimana ti porta oltre gli ostacoli quotidiani verso la luce. N.B.: gli auspici sono per chi legge e divengono per chi li medita. Per meditattivare il vostro Angelo @oroscopoangeli

ARIETE: non fate da soli ciò che potete fare in due, o penseranno ad una fuga. Meditattivate RAPHAEL per richiamare la giusta attenzione in un momento difficile. Sabato le nuvole vi sostengono ma da lassù ogni tanto guardate verso la terra. Domenica l’amore è tra le stelle per chi provoca scintille.

TORO: state facendo la voce grossa, ma senza una visione d’insieme il suono si disperde. Accrescete la vostra capacità di coinvolgimento e convincimento con la meditattivazione di CHAVAKIAN. Sabato più che una discussione il dialogo vi porterà verso nuovi modi d’amare. Domenica proteggete ciò che vi è caro dal passare del tempo.

GEMELLI: avete un piano ma non è ancora completamente elaborato, lavoratelo nei particolari estetici oltre che nella sostanza. Cercate con MAHASIAH di studiare e centrare l’obbiettivo, e porterete con voi il giusto seguito. Sabato dallo studio passate all’azione. Domenica attratti dalla luna camminerete a fior d’acqua.

CANCRO: perdite di tempo a causa di imprevisti, ma erano poi così imprevedibili? CASSIEL in medittativazione vi mostra il lato nascosto delle cose, e gli angoli da cui può sbucare lo scompigliatore. Sabato lasciate perdere ciò che si allontana. Domenica il cuore ritrova le stella dell’amore.

LEONE: non si può fare marcia indietro senza pericolo di ribaltarsi. È l’ambiente intorno a voi che và cambiato, meditattivate UZZIEL per aver consigli su come cambiare. Sabato seguite il chiaro di luna ma portatevi anche una luce vostra per sicurezza. Domenica fermatevi, riflettete, e ascoltate il vostro intuito.

VERGINE: vi sentite dispensatori e dispensatrici di consigli materni, alcuni scivolano altri restano. Avete a disposizione le ENERGIE TUTTE degli Angeli per creare il vostro momento Medit-Attivo. Sabato provate a lasciarvi andare, troverete energia positive intorno a voi. Domenica notizie annunciate cominciano a prendere forma.

BILANCIA: tagliate i ponti, levate l’ancora, salpate verso nuovi mari, dal fortunale vi riparerete senza difficoltà navigando attraverso la corrente protetti dal vostro guscio confortevole. Con MELAHEL cercate la nuova rotta prima di trovare facile approdo. Sabato reggete la luna e guardate oltre. Domenica amici, amori, compagni, parenti dove vi porta il torrente?

SCORPIONE: bisogna forzare un poco la situazione per fare in modo che il cielo aiuti chi si aiuta. Meditattivate con SACHIEL la grande ricchezza che è dentro di voi e dalla cima dei vostri talenti sarà più facile godere dei favori del cielo. Sabato guidate il gioco e giostrate l’amore. Domenica cogliete una stella a testa con il partner e fatene scintille insieme

SAGITTARIO: impreviste uscite di denaro bilanciate da preventiva saggezza. Consultatevi in meditattivazione con l’Arcangelo Michele per dare forza alla vostra protezione angelica. Sabato tempesta in arrivo tra le mura di casa, lasciate che lampi e tuoni si sfoghino senza danni. Domenica la vita riprende il suo girotondo, attenzione ai legami troppo stretti che fanno inciampare.

CAPRICORNO: riprendetevi dalle delusioni professionali puntando alla magia del cuore. SHEKINAH manifesta l’amore che è in voi attraverso la meditattivazione, accendendo i legami di eros e cuore. Sabato gli altri corrono voi camminate che è meglio. Domenica qualcosa accade alle vostre spalle, ma non potendo farci nulla guardate avanti .

ACQUARIO: non potete governare l’anima altrui, la cieca obbedienza non è più di questi tempi. Superate i turbamenti dell’anima con la meditattivazione di ARIEL e fate in modo che la vostra rabbia evapori oltre le mura di casa. Sabato rimettete ordine nel cuore con giudizio e serenità. Domenica fatti i compiti è il momento dei giochi a perdifiato..

PESCI: vero o falso, non innamoratevi di un’idea, senza averla messa alla prova. La meditattivazione di SEHEIAHI vi porta a stringere nuove amicizie oltre cortina. Sabato guidati dal cuore trovate le vostre ali. Domenica fatevi cercare chi vi desidera si accorgerà del vostro talento.

