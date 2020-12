OROSCOPO weekend 4/6 Dicembre Angel’s Whishes

L’innamoramento si trasforma in amore quando l’attrazione prende forma di una cosciente decisione. Teniamo la testa ferma e puntiamo lo sguardo sulla meta passando oltre ogni inutile distrazione se vogliamo che la freccia di cupido passi dalla mente al cuore. Prendiamo una posizione decisa se vogliamo evitare dolorosi dubbi del senno di poi, chiediamo in meditattivazione ad ASSALIAH di sedere accanto a lui protetti e illuminati dalla forza dell’angelo della ferma decisione.

ARIETE: cercate nuove prospettive per rifarvi di perdite inaspettate, non temete di puntare alto. SHEKINAH vi indicherà la via per la Stella che illumina il cuore. Sabato nuovi accordi o nuovi amori riscrivono i patti della vita. Domenica abbiate cura di un desiderio in nascere.

TORO: lasciate che per un tratto di strada siano gli altri a tirare il carro e voi imparate invece a godervi viaggio, meditattivate ZADKIEL per trasportarvi oltre l’ostacolo. Sabato avrete la testa fra le nuvole, sarà meglio guardare il cielo che la nebbia sotto di voi. Domenica il passato può essere una nuova melodia.

GEMELLI: la voglia di libertà che avete dentro può essere tanto dirompente quanto deprimente se non riuscite a tradurla in nuovo viaggio, e ancora treni per Marte non ne partono. Usate il vostro talento indicato in meditattivazione da ANANCHEL per rivoluzionare il mondo intorno a voi. Sabato dolce musicale nostalgico. Domenica suona la riscossa e riprenditi il tempo.

CANCRO: non affaticatevi in pensieri negativi, le nubi in testa attirano i temporali. Tagliate con la spada del pensiero di ARIEL la costruzione che vi imprigiona. Sabato fermatevi ad ascoltare ciò che da ieri diventa oggi. Domenica vestite chi è nudo e sarete a vostro tempo rivestiti in oro.

LEONE: dosate la forza nel tirare i fili che vi legano alle persone che volete vi restino accanto. L’Angelo NATHANIEL vi insegnerà come i legami possono girare in armonia senza nodi e intrecci pericolosi. Sabato accettate un dono anche se non vi sembra adatto a voi. domenica non c’è realizzazione senza sapere.

VERGINE: avere la voglia di gestire tutto vi rende pesante il vivere quotidiano. Affidate alla guida di ELEMIAH la leggerezza delle decisioni. Sabato non siate ciechi a chi vi mostra ciò che non sapete esprimere. Domenica lieta giornata in famiglia, e nella sua creazione.

BILANCIA: mostratevi come siete, non temete il giudizio di chi solo sa aprir bocca. Fatevi guidare da UZZIEL al disopra delle voci che vi disturbano. Sabato gioia e piacere nascono dalle vostre mani. Domenica suonate il campanello di allarme per accendere i sensi di un partner assopito.

SCORPIONE: è il momento della vostra realizzazione, avete un mondo vivetelo. Stilate nuovi patti in amore per suggellare un unione benedetta dalla meditattivazione di ANAEL. Sabato camminate nel mare di mezzo per evitare scogli che la luna non illumina. Domenica cullate il vostro tempo senza fretta, non rincorrete i pensieri, godeteli.

SAGITTARIO: l’inganno è più forte se non impariamo ad esprimere le nostre paure, lì si cela il diavolo. Meditattivate CASSIEL per vedere ciò che passa in silenzio. Sabato dedicatelo all’amore, alla scoperta dei sensi e del cuore. Domenica attenzione a che i crucci non siano capricci.

CAPRICORNO: cambiamenti in vista, cercate di anticiparli mirando oltre e studiando la situazione con la sapienza Akasica di MAHASIA. Sabato la fonte della giovinezza è il sorriso e la leggerezza dell’anima. Domenica energie negative sembrano circondarvi ma pensate sempre che negativo e positivo sono solo due poli di una stessa energia.

ACQUARIO: procedete in ogni cosa con cautela, dove non vedete chiaro tastate il terreno con prudenza. Meditattivate CASSIEL per avere indicazioni sull’energia intima e nascosta delle cose. Non perdete tempo in chiacchiere. Sabato le giuste distanze vi mantengono in rotta. Domenica è il momento di godere del piacere dei frutti coltivati.

PESCI: fate luce su situazioni poco chiare e ritroverete l’armonia d’amore e riempirete il cuore vostro e di chi amate di stelle. Meditattivate JEIALEL per accogliere La Gioia dell’amore. Sabato una vostra ferma decisione ben ponderata può essere il punto di appoggio da offrire al partner. Domenica abbiate cura del vostro tempo, non rincorrete chi fugge

