OROSCOPO weekend 27-29/11 AUSPICI degli ANGELI

Inizia un nuovo ciclo, con un nuovo giro di occasioni da prendere, con sentieri da intraprendere. L’importante è non rimanere ciechi o attoniti, ma tenere sveglia la coscienza e pronta la mano ad afferrare le code di passaggio. Manteniamo alta l’attenzione e alto lo spirito, evitiamo le cadute in depressione, meditattivando in questo fine settimana l’Arcangelo RAFFAELE, portiamoci con la sua energia Taumaturgica verso la parte alte della spirale dei cicli del tempo e della vita. Seguiamo il cammino che porta alla luce, al cielo, al respiro , alla purezza. Passo dopo passo, saliamo i cerchi a spirale, prendendo il giusto tempo per farlo, ma controllando sempre che la direzioni punti verso l’alto, anche se salire costa fatica. NB: gli auspici sono per chi legge e divengono per chi li medita. Per approfondire e conoscere il vostro Angelo e Meditattivarlo scrivete a @oroscopoangeli

ARIETE: non giudicate se non volete essere giudicati, specie se già sapete di essere in torto. Meglio sarebbe creare un luogo vostro e lasciare gli altri parlare, cercate con UZZIEL il vostro guscio navigante. Sabato tutto procede secondo un ordine prestabilito. Domenica siate padroni del vostro cuore e custodi della vostra anima.

TORO: la vostra capacità di comprensione vi può portare ad aprire nuovi cuori o scrivere una pagina diversa nel libro del destino. Studiate con NITH HAIAH la genesi del desiderio e accoglietelo tra le dita. Sabato lasciate ciò che tende a scorrere, lasciate andare l’acqua al fiume. Domenica l’amore si risveglia in tutti i sensi.

GEMELLI: prendetevi il tempo di fare domande e ascoltare risposte che vengono dal vostro io profondo, senza lasciarvi scuotere dai pensieri degli altri. Dovete ricercare L’armonia di METRATON attraverso la meditazione per unire il basso all’ alto con semplicità. Sabato mettete ordine in casa e nei pensieri. Domenica attenzione a chi no sta ai patti, non buttate tutto all’aria.

CANCRO: se le nubi oscurano il cielo il cammino non deve fermarsi, ma trovare modo di orientarsi con poca luce, toccando le cose per capire il reale. L’Arcangelo GABRIELE vi dona la possibilità in meditattivazione di vedere oltre le nubi. Sabato ascoltate gli altri ma fate tesoro di voi stessi. Domenica nuove melodie legate a ricordi ancestrali, lasciate suonino in voi.

LEONE: avete voglia di rompere gli schemi e di andare oltre il confine. Consultate in profonda meditattivazione MELAHEL per trovare l’equilibrio che vi porta a sfruttare il flusso energetico che scorre attorno a per navigare senza toccare scogli o sponde ostili. Sabato lasciate in gabbia i pensieri pesanti e uscite voi leggeri. Domenica valutate le offerte allettanti per non cadere in trappola

VERGINE: rimanete con i piedi per terra se non volete finire testa all’aria, ma se capita allenatevi a fare capriole. Trovate il punto fermo della vostra anima astrale con la meditattivazione di VEHUIAH e avrete in pugno la situazione. Sabato dolcezza e musica per una giornata melodiosa. Domenica guardatevi con occhio critico e fate tesoro delle esperienze

BILANCIA: cercate tra gli accadimenti le buone notizie che rinnovano la vostra forza di credere nel futuro. RAZIEL è l’Angelo che aiuta a tradurre messaggi celesti in annunci terreni, entrate in contatto con la sua energia attraverso l’azione meditativa. Sabato giorno di vibrazioni in rima tra cuore e amore. Domenica non date perle ai porci

SCORPIONE: Ciò che date ritorna e ciò che ritornate vi è dato. Ribaltate la situazione a vostro favore meditattivando le energie dorate di HAZIEL, e rivalutando tanto il lato femminile quanto il sorriso sorpreso del bimbo che è in voi. sabato in coppia si cura ciò che cresce. Domenica le decisioni rimangono in piedi con la forza dell’equilibrio

SAGITTARIO: controllate gli istinti che vi portano fuori mira. È tempo di centrare l’obiettivo studiando con pazienza le carte della vita in meditattivazione con MAHASIAH. Sabato non fidatevi della luce della Luna, accendete la fiamma della vostra lampada. Domenica portate aiuto e vi sentirete crescere le ali

CAPRICORNO: meglio soli e senza nessuno da cui dipendere. in questo fine settimana sarete la guida di voi stessi. Cercate con la meditattivazione di RAZIEL di abbandonare il superfluo al suo destino. Sabato un’illuminazione vi porterà oltre le nubi a guardare tra le stelle dove trovare la vostra. Domenica presentatevi nudi alla meta e ne avrete merito.

ACQUARIO: non è facile attraversare la vita degli atri senza lasciare segni del proprio passaggio. Anche uno sguardo può rimanere impresso e cambiare l’azzurro delle cose. Lascia che CHAVAKIAN scorra come energia sottile tra te e gli altri portando visioni nuove. Sabato dai il giusto peso al cuore e alle voci dell’amore. Domenica coraggio e nuove prospettive.

PESCI:fine settimana solare per le coppie gemelle di animo e opposte nel corpo. Fate valere il vostro talento con la meditattivazione artistica di ANANCHEL. Sabato avete più possibilità di quante ne potete vedere attivate i sensi. Domenica non chiedete ciò che non è spettante.

