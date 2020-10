OROSCOPO week end 30/10 -1/11 AUSPICI DEGLI ANGELI

Mancano le forze in questo fine settimana, sensazione di stanca un po’ per tutti, se non riuscite a girare le cose in vostro favore provate a riflettere su ciò che avete piuttosto che su ciò che manca, a prendere in mano la situazione usando quel che avete a disposizione. Consigliatevi in meditattivazione con l’Angelo VEHUIAH, offrite ciò che potete, aprite il vostro cuore senza spogliarlo oltre il necessario, e mantenete la posizione.

NB: gli auspici sono per chi legge e divengono per chi li medita. Per approfondire e conoscere il vostro Angelo e Meditattivarlo scrivete a @oroscopoangeli

ARIETE: accettare i cambiamenti aiuta riposizionarci, a crescere, a ripartire e creare nuove situazioni. Approfittate del momento di stallo per fermarvi a riposare e meditate con LAUVIAH sui nuovi percorsi possibili. Sabato dedicatelo all’amore, ai sogni e bisogni del cuore. Non esagerate nel prendervi le responsabilità, non fate tutto da soli.

TORO: giornate luminose nel fine settimana da dedicare alla coppia e alle persone con cui avete affinità. METRATON vi suggerirà note ancestrali per rendere magico un momento quotidiano. Sabato non fermatevi se cercate di intraprendere nuove strade ma cercate di vedere oltre la vostra ombra. Domenica un mare di idee, portatene solo una in salvo.

GEMELLI: affinate le vostre doti e terminate un progetto correndo contro il tempo senza tralasciare particolari. Che l’Angelo ACHAIAH vi possa consigliare e permettervi di agire senza sprecare forza e sabbia. Sabato avete la capacità di fare luce dove altri vedono buio e nebbia. Domenica per navigare ci vuole una struttura solida ma leggera, da cui guardare il mare.

CANCRO: quando la strada si sale il cammino prosegue alternato al riposo. Mantenete la rotta e mantenete la calma e godetevi il viaggio. Nuove idee nascono nell’amore, contattate ANAEL per avviare nuove relazioni o rinnovare patti provati. Sabato ricordate che le decisioni in famiglia funzionano se condivise. Domenica godete del momento, dal cuore alle stelle, si viaggia con piacere.

LEONE: da che parte state vi verrà chiesto, avete deciso o continuate ad tentennare? Cercate con l energia dell’Angelo REMIEL di trasformare le domande in risposte, affrontate il presente senza tirarvi indietro. Sabato porgete il vostro braccio ad una richiesta di aiuto. Domenica elevatevi sopra le nuvole del quotidiano per scorgere lampi di cielo e godetene dell’effimera energia.

VERGINE: in solitudine, se lo si è per scelta, si ragiona meglio. Alzate l’attenzione della vostra anima accompagnando le energie di ELEMIAH verso la fonte divina. Sabato notizie annunciate e attese cominciano a prendere forma. Domenica guardando si impara, anche nell’amore.

BILANCIA: insegnando si impara, se lo facciamo con il giusto spirito, un buon modo per capire prima di affermare. Studiamo con NIT HAIAH il libro dell’anima per cogliere i nostri veri desideri. Sabato la pratica della meditazione e della spiritualità vi porterà a superare la nebbia intorno a voi. Domenica uno scambio di sorrisi vale uno scambio d’ali..

SCORPIONE: siete arrivati al dunque, è il momento di dare un valore alle vostre scelte, giudicare significa decidere in che cassetto mettere una cosa e continuare. Cercate nei momenti avversi la forza di CHAVALKIAN perché porti energia che scorre verso il mondo. Sabato giornata erotica di sguardi e voli emozionali. Domenica giocate d’intuito e naturalezza.

SAGITTARIO: era già tutto previsto o forse no? Attenzione a chi si avvicina in questi giorni cercate di scoprirne la natura senza lasciarvi tentare dal pregiudizio. Grazie a ZADKIEL potrete continuare il cammino anche attraversando strade difficili, e rimanere in carreggiata. Sabato fermatevi prima dello stop. Domenica non perdete la libertà pensando alla vendetta ma usate la spada di luce per tagliare il passato di netto.

CAPRICORNO: inspirate la vostra anima poetica tra la natura e la luna, non abbiate timore dei sentimenti nascosti. Sarà SACHIEL alla fine che vi porterà alle stelle partendo dal basso, prima però lasciate entrare la poesia nel vostro mondo. Sabato i ricordi divengono note di una melodia che suona ancora dentro di voi. Domenica fate tesoro dell’esperienza per creare terreno che vi innalzi.

ACQUARIO: le parole non vi fermano, nemmeno le trappole del maligno, avete in mente aria e libertà. Centrate il vostro obbiettivo con l’aiuto di MAHASIAH, e con lo studio della situazione, per non agitarvi a vuoto. Sabato tenete la rotta e fate il punto. Domenica prendete i pugno la situazione, mostrate fermezza e decisione, senza sforzo con piacere.

PESCI: avete il mondo e non avete occhi per viverlo. Non fatevi prendere dalla fretta di fare. gli Angeli sono dalla vostra parte e aspettano un richiamo energetico per favorirvi. Cogliete l’occasione per crescere nell’anima e nelle esperienze terrene, il tempo passa e può lasciare sabbia o polvere d’oro.

Grazie per Esserci. Seguite Angeli e Medit-Attivazione su fb. Angeli.medit@gmail.com è gratis e aiuta. Libera curiosità e fantasia, apri all’energia. Ciao