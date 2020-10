OROSCOPO weekend 23-25 /10/20 AUSPICI DEGLI ANGELI

Divide et impera usavano dire i romani, il tema del finesettimana è lo smarrimento di fronte al potere, non solo quello costituito, ma anche di chi in famiglia, tra gli amici, ci manipola approfittando delle nostre debolezze, indicandoci facili nemici per distrarre la nostra attenzione, per dividere il sentire dell’anima dal sentire della mente. Chiediamo al nostro cuore di indirizzare la meditattivazione verso l’energia dell’Angelo SHEKINAH per farci ritrovare la via dell’unità che solo l’Amore indica, l’Amore Puro, che parte da noi e verso di noi e si proietta ovunque intorno, come la luce di una stella. Nota: gli auspici sono per chi legge e divengono per chi li medita. Per approfondire e conoscere il vostro Angelo e Meditattivarlo scrivete a @oroscopoangeli

ARIETE: buoni auspici per le coppie ed i sentimenti familiari, travasate le vostre emozioni di rabbia in momenti di passione. NITH HAIAH vi aiuterà se chiamato in medittativazione a ottenere ciò che desiderate studiando la realtà del cuore, Sabato è il giorno adatto per consultarlo. Domenica non rispondete a fatui richiami, rischiate di finire fuori strada.

TORO: avete in mano la bacchetta del comando, centrate l’orizzonte con l’aiuto di MAHASIAH, è il momento di fare progetti a lungo termine, in solitudine. Sabato lasciate che la vostra anima voli verso un nuovo sole, muovetevi con leggerezza. Domenica sarà una giornata di parole, alcune al vento altre si spargeranno come semi in attesa di fiorire.

GEMELLI: è il momento di rifiorire aiutati da JEZALEL superate la tredicesima porta e accettate il nuovo corso delle cose. Sabato sarà utile il tempo trascorso compagnia di amici, parlare porta a far nascere idee. Domenica non rabbuiatevi meditando vendetta, pregate per ottenere la forza del perdono liberatore.

CANCRO: avete bisogno di riordinare le idee, e dare il giusto peso alle situazioni e alle persone, siete protetti dall’Arcangelo Michele nelle scelte di questi giorni, meditattivatelo. Sabato cercate nel vostro partner o in chi avete accanto consiglio per liberarvi di un pensiero negativo che vi opprime, fate chiarezza e si dissolverà. Domenica la gioia arriva come sorpresa inattesa.

LEONE: non è il tempo per fermarsi, prima di sedersi a rimirare l’opera bisogna terminarla con dovizia di particolari, poi grazie ad ASSALIAH assaporerete il riposo del Giusto. Sabato chi vi richiama all’ordine lo vuole solo il vostro bene. Domenica giornata gaudente dalle mille possibilità.

VERGINE: studiate le apparenze per andare oltre l’inganno, le note della dolcezza arrivano da lontano portate da un Angelo antico, METRATON, e ritrovate l’armonia del piacere. Sabato è il momento di scegliere a chi decantare le vostre virtù. Domenica intrecciate i cuori per arrivare alle stelle.

BILANCIA: portate a casa il risultato prima che sia troppo tardi, non è tempo di piani a lungo termine. GLI ANGELI son con voi in questo fine settimana, a voi scegliere chi meditattivare per averlo accanto nella Gioia. Sabato frenate l’irruenza bilanciando la forza ma non fermatevi .

SCORPIONE: siete il segno dominante in questo fine settimana con la voglia di mettere le cose a posto, a modo vostro. Nel silenzio della notte incontrate CASSIEL per aprire un passaggio nel profondo del tempo e del cuore. Sabato avrete modo di creare interesse senza scendere a terra. Domenica cercate la via della luna con la luce della ragione.

SAGITTARIO: guidate il carro della vita con intuito tenendo a bada gli impulsi emotivi che vi portano fuori strada. L’Angelo LAUVIAH v’indicherà la strada della meditattivazione, dove fermarsi vuol dire partire. Sabato ascoltate le note che arrivano da fuori, e portano melodia. Domenica non chiudetevi ed elevate i pensieri.

CAPRICORNO: il mondo è di chi lo scopre, rendetevi conto con i vostri occhi di cosa vi gira intorno, e aiutatevi con L’Arcangelo Gabriele a illuminare intorno a voi. Sabato portatevi attraverso le emozioni senza cercare facili approdi, domenica fate in modo che gli altri ascoltino i vostri talenti.

ACQUARIO: senso di maternità e protezione caratterizzano il vostro fine settimana cercate con RAZIEL il dono della vita e della crescita. Sabato volgete lo sguardo e l’intenzione verso l’alto, usate la fantasia per oltrepassare le nuvole.

PESCI: ciò che è scritto segue il suo corso, ma le anime candide sanno elevarsi sopra i destini tortuosi. Ascoltate il suono del risveglio di MITZRAEL per passare oltre le sponde. Sabato chiacchiere e tra acqua e vino. Domenica mal di testa da pensieri bui, lasciate entrare luce nell’anima.

