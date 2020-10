OROSCOPO week end AUSPICI DEGLI ANGELI 16-18 ottobre ‘20

Date spazio al vostro intuito specie se femminile, e scrivete in autonomia le pagine del vostro destino, la saggezza rimarrà sul fondo, colonna portante del nuovo tempio così era nei tempi e sarà ancora. Boaz e Jachin antiche colonne del sapere reggono la costruzione tempio della saggezza, partecipa alla creazione della casa dell’uomo meditattivando l’Angelo JELIEL custode del segreto equilibrio. Nota: gli auspici sono per chi legge e divengono per chi li medita. Per approfondire e conoscere il vostro Angelo e Meditattivarlo scrivete a @oroscopoangeli

ARIETE: le vie strette e difficili ci portano a salire verso le stelle. Confidiamo in URIEL per superare le difficoltà del cammino di tutti i giorni. Sabato le sorprese non mancano, e ci arricchiscono di nuovi talenti. Domenica stringiamo al cuore l’amato amore e tendiamo una mano verso l’ignoto.

TORO: avrete modo di riordinare il vostro mondo secondo le vostre lune. Affidatevi a MELAHEL in meditazione per affrontare un viaggio di successo. Sabato non fatevi distrarre da chi vi indica e cercate solo la vostra meta. Domenica le precauzioni per non saltare in aria con tutto il banco non sono mai abbastanza

GEMELLI: le idee non vi mancano e nemmeno la presenza di spirito. State già volando oltre la realtà cercate MITZRAEL tra le visioni e con lui risvegliate l’erotismo dello sguardo. Sabato state nel mezzo e non toccate sponda. Domenica uscire dalla routine vi porterà a individuare nuove possibilità e a goderne.

CANCRO: sedetevi e aspettate come facevano i saggi antichi, anche in solitudine sarete in ottima compagnia , la vostra. Chiedete a LAUVIAH di trovare la fermezza d’animo che vi sfugge. Sabato custodite i vostri desideri segreti affinché crescano e li possiate esaudire al giusto tempo di maturazione. Domenica godete del vostro talento esercitando per voi e per gli altri.

LEONE: ogni ciclo ha la sua fine che significa un nuovo inizio, per meglio ripartire riflettete e giudicate ciò che è stato. ACHAIAH vi aiuta a ripercorre il tempo passato senza perdere la via del presente, meditattivatelo senza fretta. Sabato godetevi il sorriso delle stelle. Domenica attenzione ai passi falsi.

VERGINE: se la strada manca di luna abbiate il coraggio di tornare sui vostri passi cercando nuova luce per ritrovarli. L’arcangelo GABRIEL è il vostro accompagnatore in questo fine settimanali riattraversa menti. Sabato lasciate che il mondo corra e custodite i grani del tempo. Domenica l’amore si unisce al cuore e vi regala energia erotica.

BILANCIA: il momento di un taglio con il passato è arrivato, o lo fate o lo subite. Siete protetti in questo finesettimana da MICHELE chiedete a lui come bilanciare spada e comprensione per rimanere in piedi. Sabato curatevi di chi in famiglia ha bisogno di voi e non ascoltate le lingue male. Domenica prendete in mano la situazione e stringete nuove alleanze.

SCORPIONE: potete girare le carte vostro favore o tormentarvi nel cercare di capirle senza sapere il giusto senso da cui leggerle. Portate armonia ascoltando le note del cuore di METRATON. Sabato rafforzate la vostra unione con leggerezza. Domenica tirate le fila del gioco come foste un burattinaio dietro la scena.

SAGITTARIO: è ancora il lavoro il vostro tema principale, del resto vi dà modo di risalire una china difficile. Convertite in meditattivazione il luccichio delle stelle in sonante realtà. Sabato dividete la vostra gioia con chi ritenete uno spirito affine superiore. Domenica è il momento di una pausa: è l’ora dell’amore.

CAPRICORNO: la discontinuità vi porta a mancare le occasioni. Cercate con la meditattivazione di raggiungere RAZIEL che vi aiuterà a portare a compimento ciò che annunciate. Sabato portate dolcezza in famiglia accarezzate i vostri sogni più cari. Domenica prendetevi carico dei vostri doveri e della mansione che vi spetta.

ACQUARIO: non cercate nuove avventure se avete a cuore ciò che avete costruito finora a meno che non vogliate cambiare casa. Fate brillare il vostro astro salendo con SHEKINAH nel cielo delle emozioni. Sabato non dimenticate di chiedere come si arriva a godere delle stelle. Domenica calmate le acque se volete attraversare il mare.

PESCI: il sole e la luna ascoltano il tuo silenzio e l’angoscia che cela, ma tocca a te rompere la clessidra del tempo prima che finisca la sabbia copra ogni cosa. Prega in meditattivazione con CASSIEL per cucire le spaccature del sottosuolo. Sabato avrai il piacere di condurre il gioco della vita degli altri. Domenica anche stando su un isola i ricordi tornano a galla.

