OROSCOPO DEGLI ANGELI: AUSPICI dal 2 al 4 OTTOBRE 2020

Timorose del buio, che in questo fine settimana ci avvolge tutti, le forze luminose dell’Amore sono in catene di fronte al nulla, ma non possono saperlo. Attendono una scintilla dirompente, un fulmine che le liberi, un lampo di luce che mostri la realtà. Puntiamo in alto i nostri sguardi e i nostri cuori e cerchiamo le energie propositive degli Angeli. Quando la malignità scombina le cose SEHEIAH le rimette in ordine tramite la fratellanza e l’aiuto reciproco. Nota: gli auspici sono per chi li legge e divengono per chi li medita. Per approfondire e conoscere il vostro angelo e meditattivarlo scrivete a @oroscopoangeli

ARIETE: per liberare la mente dai pensieri, dalle voci, che l’annebbiano non basta il silenzio delle parole ci vuole il silenzio dell’anima. Lasciatevi fare in questo giro e sarete nel vortice della fortuna. Consigliatevi con ARIEL per tagliate i fili delle paure ossessive. Sabato lasciate che il tempo faccia il suo gioco. Domenica armonizzatevi con il piacere di esprimere un vostro talento.

TORO: non ci sono prove per d’amore per la coppia se non la forza che le unisce nel quotidiano. In questi giorni farete scintille con la gioia nel cuore e la semplicità di SHEKINAH. Sabato godete della leggerezza del momento per superare ostacoli pesanti. Domenica unite le forze in famiglia oltre ogni contrasto.

GEMELLI: CHAVAKIAN vi permette di far partecipi gli altri delle vostre idee, che scorrono come l’acqua nel torrente, fermandosi dove trovano spazio. Dopo la tempesta la quiete vi permette di rimirar le stelle. Sabato prendete cura di frutto nascente. Domenica otterrete realtà dai desideri imparando a conoscerli profondamente.

CANCRO: la forza delle parole vi accompagna in questo fine settimana. Cercate di dare loro la giusta sostanza e il giusto peso, la sottigliezza della lama, con la complicità dell’Arcangelo MICHELE. Sabato siate pronti a muovervi ma non a scendere di livello. Domenica ascoltate le voci senza confonderle con ciò che sentite.

LEONE: rigenerate la vostra coppia e il vostro amore attraverso la calma e l’accettazione delle diversità dell’altro. Con NIT HAIAH studiate le differenze per farne affinità. Sabato liberatevi della tetra gabbia del reale con Eros e fantasia. Domenica mille sono le possibilità che oggi le energie sottili vi possono regalare, seguitene una sino alla fonte.

VERGINE: non temete un nuovo percorso anche se il cammino vi sembra aspro e silente, il tempo di partire è arrivato. MeditAttivate CASSIEL per carpire i segreti del tempo celato. Sabato incominciate a tessere le fila di nuove complicità partendo dalla famiglia. Domenica partecipate al girotondo del mondo.

BILANCIA: attenzione alle risorse. Controllate di averne prima di prendere una decisione che potrebbe costarvi più di quanto preventivato. I sogni vanno coltivati con la cura necessaria. JELIEL vi può aiutare a chiudere il cerchio. Sabato note piacevoli arrivano dal mondo dei ricordi. Domenica giornata luminosa in cui accettare piacevoli sorprese.

SCORPIONE: per voi in questi giorni il sole rende la pioggia luminosa rugiada. Cercate nella meditazione di ACHAIAH il tempo per riposare la vostra mente e lasciate correre il cuore verso la sua meta. Sabato sarete carichi tanto da poter caricare altri della vostra energia. Domenica la capacità di coinvolgere gli altri fluisce inarrestabile.

SAGITTARIO: avete ottenuto una posizione di riguardo non è il momento di fermarvi ma di continuare il cammino volgendovi alle stelle. Salite con SACHIEL sulla montagna dorata e scrutate le vie del cielo. Sabato stringete nuovi patti e strategie d’amore tendendo cavallerescamente la mano. Domenica fate tesoro di un esperienza particolare ne trarrete benefici inaspettati.

CAPRICORNO: guardate con occhi nuovi il mondo e il mondo ricambierà mostrandosi senza veli. Finesettimana di conquiste da consolidare con JAMABIAH come semina nel campo del futuro. Sabato cercate nuovi luoghi per il fluire della vostra energia. Domenica portate sottocoperta chi non vi pesa e lasciate gli altri boccheggiarvi intorno.

ACQUARIO: continuate per la vostra strada incuranti dei richiami delle sirene e delle tentazioni di basso livello. Svegliate le anime affini con la campana di MITZRAEL e unitevi a loro. Sabato amici e amore si confondono in un unico cerchio. Domenica la scelta del cuore vi porta benedire la giornata con scintille d’amore.

PESCI: da tempo cullate un desiderio è il momento di focalizzarlo con MAHASIAH per fare in modo che prenda forma e non rimanga lettera morta. Sabato un rifiuto aiuta a crescere e a rendersi indipendenti. Domenica passeggiate nella natura a piedi nudi per avvertire il calore della terra e la vita che sta sotto ogni nostro passo.

Grazie per Esserci. Per la meditattivazione del vostro ANGELO e i VOSTRI AUSPICI personalizzati contattatemi su fb Angeli e medit-attivazione. Roberto Angeli.medit@gmail.com