OROSCOPO DEGLI ANGELI: AUSPICI dal 25 al 27 SETTEMBRE 2020

Guardatevi intorno alla ricerca del nuovo, nuovi progetti da vedere con nuovi occhi, da costruire con nuovi mezzi, da custodire con nuovi abbracci. L’Angelo ELEMIAH è nel cielo di questo fine settimana per portare luce ai pensieri che si elevano al di sopra delle distorsioni terrene. Meditattiviamolo per ricevere energia spirituale necessaria al nostro corpo astrale perché sostenga il nostro corpo fisico e porti leggerezza nella quotidianità della vita. Nota: gli auspici sono per chi li legge e divengono per chi li medita. Per approfondire e conoscere il vostro angelo e meditattivarlo scrivete a @oroscopoangeli

ARIETE: il lavoro vi impegna nel finesettimana su questioni che dovrete definire con precisione. URIEL vi indica vie più leggere per conseguire il risultato, attivatelo in meditazione per un consiglio. Sabato gli occhi brillano d’amore quando guardano lo stesso orizzonte. Domenica siete ad un bivio: è vostra la decisione tra centrare l’obiettivo e perdere tutto.

TORO: le decisioni vanno ponderate prima e perseguite poi con coraggio e apertura mentale. L’Angelo Raziel può aiutarvi a capire il vero celato da mille consigli. Sabato controllate voi stessi la realtà dei fatti ma tenendovi discosti, cercate di scoprire se ciò che appare è vero. Domenica gli Angeli vi invitano a riflettere prima di prendere una direzione.

GEMELLI: sapete stare al disopra delle parti con uno sguardo spirituale sul mondo reale, aprite le finestre e lasciate che il vento porti via pensieri inquinati e foschi. Sabato godrete del piacere del dare e lasciar andare, l’acqua versata disseta il fiore di campo. Domenica fatevi portare dalla fantasia attraverso strade concrete.

CANCRO: miscelate sentimento e ragione per ottenere un equilibrio d’azione nel finesettimana. CASSIEL è l’Angelo che vi accompagna in questo tempo di prudente riflessione. Sabato prestate aiuto a chi vi chiede appoggio fisico e morale. Domenica state nel vostro angolo di cielo distratti a guardare oltre le nuvole.

LEONE: qualcuno sta godendo delle vostre fatiche, lasciate che si nutra del vostro sudore, sarete l’artefice delle sue energie. Con CHAVAKIAN troverete il modo per rendere parola il vostro pensiero e diffonderlo tra i più. Sabato l’Amore desidera essere desiderato con leggerezza ma in continuità. Domenica godete le vertigini dell’estasi curando di proteggervi.

VERGINE: non c’è modo di avere tutto sotto controlloe più alziamo le antenne più attiriamo i fulmini. Meglio seguire le intuizioni che scendono dal cielo come fili leggeri e pizzicarle con armonia come corde di un arpa. METRATON ci aiuta a meditare per raggiungere la meta in serenità. Sabato è il giorno ideale per iniziare un nuovo percorso. Domenica dividete con Amore stelle e cuore.

BILANCIA: muovetevi con cautela illuminati dal vostro passato. L’invisibile si lega a voi attraverso il sentimento dell’Amore. Meditattivate JEIALEL per portare oltre le stelle il la passione del cuore. Sabato lo scambio dei desideri favorisce l’armonia di coppia. Domenica fatevi condurre dal fato con fiducia.

SCORPIONE: indaffaratissimi fino a tardi ogni giorno, sgombrate il tavolo da cose inutili e concentratevi sul necessario per un nuovo progetto. Consultate REMIEL per vedere il re nudo. Sabato godete del piacere naturale della vita. domenica notizie in arrivo concretizzano un idea.

SAGITTARIO: nascosto tra le pieghe del destino a volte non vediamo il senso del nostro cammino. Cercate con la complicità di ANAEL di rinnovare il vostro patto d’Amore, senza pretendere ma con chiarezza e cuore. Sabato divertitevi guardando il modo dalla vostra nuvola. Domenica una sorpresa vi renderà bambini.

CAPRICORNO: non tutte le sponde sono buone per attraccare, cercate di conoscere i vostri limiti per farli combaciare con un approdo terrestre. MELAHEL vi guida attraverso il mare delle possibilità seguendo la luce delle stelle. Sabato non cercate al di fuori ciò che di prezioso c’è in voi. Domenica scrivete i vostri pensieri vi aiuterà a studiare il momento.

ACQUARIO: il passato se non è ben sepolto affiora e procura inciampi. Avete bisogno di aria nuova e non di mura intorno a voi. L’Arcangelo MICHELE sarà la vostra guida in questo fine settimana misurando i pensieri con la spada. Domenica il lavoro svolto verrà riconosciuto inaspettatamente.

PESCI: avrete il piacere di restare nel vostro piccolo grande mondo. Armonizzate in solitudine i pensieri perché diventino melodia e vi portino verso le fortune di SACHIEL . Sabato ricchezza porta ricchezza ed emozione porta emozione. Costruite basi solide per salire in alto. Domenica il terreno si fa pericoloso attenzione alle cadute.

