OROSCOPO DEGLI ANGELI: AUSPICI dal 11 al 13 SETTEMBRE 2020

ARIETE: nonostante gli Angeli delle stelle vi favoriscano non chiedete troppo al vostro fisico. Se la situazione si complica meglio una ritirata strategica che una dolorosa sconfitta. RAPHAEL è l’ Angelo che vi può avvisare per tempo quando siete vicino al limite. Sabato il vostro parlare non sarà ascoltato, avrete modo domenica di far valere le ragioni, vostre, se ben ponderate.

TORO: l’amore non è una sfida ma una costruzione fatta di scelte e decisioni. Venerdì con SACHIEL avrete modo di meditattivare la via che porta verso le stelle, puntate in alto la vostra freccia se volete raggiungere la meta. Sabato sarà utile non rendere certe situazioni pubbliche ma mantenere il riserbo. Domenica accettate consigli che vi vengono da chi vi vede da un’altra ottica.

GEMELLI: saprete gestire gli inconvenienti come un buon padre farebbe, non preoccupatevi dei soldi più di tanto, come energia ci attraversano. Cercate con JEZALEL di rendere fruttuoso il ramo senza fiore accettando la vostra missione. Domenica piaceri in famiglia e fermento per le novità in preparazione

CANCRO: c’è voglia di fare ma qualche timore ancora vi blocca. Fate evaporare i pensieri negativi sminuzzandoli con la spada di ARIEL. Sabato scoprite che non c’è cosa che non porti cosa. Ringraziate, domenica, chi vi sta accanto da tempo e vi ha permesso di crescere guardandovi anche da lontano e fermatevi a meditare sulla potenza della gratitudine e del perdono.

LEONE: state meditando su quale è la decisione giusta, quale è la verità celata. Fatevi consigliare da ASSALIAH attraverso il sogno e le saggezze antiche. Sabato preparatevi ad un viaggio che vi porti ad osservare nuove usanze e nuove genti. Domenica avete in mano il germoglio di un nuovo fior, assaporatene la potenza.

VERGINE: ci sono in vista nuovi incontri, ma non forzate le cose, ascoltate in meditattivazione il suono della campanella di MIZTRAEL che sveglia il mondo dal sonno. Sabato un nuovo patto, una ricongiunzione siglerà la storia del vostro amore. Domenica siete forti delle esperienze passate se le predete in mano per guardare al futuro creando nuove possibilità .

BILANCIA: la meta è nel cammino stesso, ben lo sa il pellegrino, anche se è felice di arrivare, perché sa che potrà riprendere il viaggio. Sappiate cogliere con METRATON le lungimiranti armonie che vi legano all’universo e risuonano dentro di voi. Sabato ciò che è stato annunciato prende forma, preparatevi a condividerlo. Domenica camminate nel mezzo e sollevati da terra.

SCORPIONE: se la fortuna non gira in automatico, giratela voi in manuale. Venerdi d’ansia e di fretta , da fare per tre. Rallentate seguendo il tempo di ACHAIAH. Sabato la discussione se leggera porta a nuove intese. Domenica come amate fare tirate i fili del girotondo d’anime che vi circonda, ma non tirate troppola corda.

SAGITTARIO: non fatevi ingannare dagli abbagli che possono venire anche a causa di un cielo troppo sereno. Medittativate URIEL per seguire le indicazioni che portano la di fuori delle nubi. Sabato avrete nuove idee da sviluppare, cercate di ingrandirle nella realtà. Domenica superate il muro di paure liberando con un taglio netto ai pensieri ossessivi, e possessivi..

CAPRICORNO: il lavoro che vi attende in questi giorni è di persuadere e convincere attraversando fiumi di pensieri e parole. Non mirate subito al risultato ma lasciate con CHAVAKIAN che il fluire delle cose trovi il suo corso. Sabato non aspettatevi cambiamenti repentini. Domenica c’è chi va e chi arriva.

ACQUARIO: il destino è fatto anche di imbrogli subiti, non sempre abbiamo l’chhio aperto per capire chi ci usa a piacimento, o forse ci piace anche così. Cerate nuove strade con l’Arcangelo GABRIEL che vi porta in medita attivazione a illuminare percorsi nascosti dalla luna. Sabato la leggerezza vi rende gioiosi del mondo. Domenica niente rimpianti se amate la libertà

PESCI: di poche cose avete bisogno, tenetele accanto a voi e scacciate il resto con un bastone. L’armonia del cuore tocca corde che arrivano da lontano, ben lo sa METRATON. Ogni corda di violino è legata al cielo. Sabato date ascolto al sapere che celate nel cuore è quanto serve per desiderare ciò che si avvera. Domenica lasciate che il mondo si agiti sotto di voi e salite su una nuvola a guardare l’orizzonte.

