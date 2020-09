OROSCOPO DEGLI ANGELI AUSPICI dal 4 al 6 SETTEMBRE 2020

L’inaspettato si nutre della nostra fretta di fare, dell’istinto animale che sovrasta la sana ragione. In questo finesettimana siamo tentati di correre più del solito inseguendo ansie e paure, facendo il gioco dell’inaspettato. Troviamo nel cuore un luogo di luce e di pace medita attivando LAUVIAH. Il diavolo è il re della fretta. N.B. Gli auspici sono per chi li legge e divengono per chi li medita. Per approfondire e conoscere il vostro angelo e praticare la sua attivazione meditata scrivete a @oroscopoangeli

ARIETE: per fare in modo che le giuste rimostranze non paiano capricci studiate con MAHASIAH il modo per renderle con parole chiare e non ostili. La delicatezza vi porta sabato a stringere o rinnovare un patto d’amore firmato in piuma nel profondo del cuore. Domenica attraversate il guado prima che si richiuda.

TORO: la voglia di mollare tutto contrasta con il desiderio d’amore. Consultate SHEKINAH per trovare le vie del cuore che portano libertà e comprensione nell’unione amorosa, magari la fuga la rete in due. Sabato il cielo è dove vi portano i pensieri leggeri, guardate oltre le cose terrene per capire la via azzurra. Domenica non pensate a vendette o azioni negative perché vi rinchiudono in prigioni senza fine.

GEMELLI: lasciate che gli altri rincorrano il tempo voi vivetelo granello su granello, come la sabbia della clessidra, sapendo che dalla cima si scivola giù ma si costruisce la montagna. ACHAIAH vi aiuterà ad essere il perno attorno al quale gira un po’ di mondo. Sabato la fortuna vi porta in vetta godete di sole e di stelle. Domenica trovate nel vostro sapere la serenità del giusto.

CANCRO: le stelle si guardano in silenzio e i desideri che affidiamo a loro trovano voce nel profondo delle nostra Anima . Cerca con CASSIEL la forza per uscire allo scoperto e rompere le barrire del silenzio. Sabato trova modo di esprimere la tua vita con arte e talento. Domenica da lontano qualcuno crea accordi sulle tue corde.

LEONE: l’amore è foriero di dubbi, ma vive di decisioni. È il momento di fermare lo sguardo e lanciare la freccia di cupido. HAZIEL vi mostra le ricchezze che non sapete di avere e vi insegna afarne tesoro attraverso il goderne. Sabato sviluppate il vostro talento attraverso la pratica e l’allenamento. Domenica le ricchezze scendono dal cielo ma vanno raccolte in terra.

VERGINE: mettetevi in gioco senza aspettare la benedizioni di nessun. Ordinate in modo armonico desideri e pensieri e lasciate che si muovano come astri celesti con l’aiuto meditativo di METRATON. Sabato sarete ispirati da pensieri lontani per comporre il presente. Domenica non prendete le parti di qualcuno la verità viene a galla nel mezzo del mare.

BILANCIA: rallegratevi con chi vi stimola il cuore, i graffi sono solletico sulla pelle dura. Chiedete a JEZALEL la forza di crescere e accettare di cambiare. Sabato dedicate all’amore l’energia del sorriso e la forza della comprensione e l’amore si illuminerà di stelle. Domenica il tempo è buono per seminare idee e futuro.

SCORPIONE: dominate con forza delicata ma costante la bestia fiera che in voi ruggisce solo per paura. Avete l’Angelo ACHAIAH da attivare come i gemelli, condividetene l’energia incontrandovi su un piano reale. Sabato non portate pesi ma gioie con voi se volete risalire oltre la fonte. Domenica il tempo lento è utile per donare cura ai germogli.

SAGITTARIO: controllate lo stimolo guerriero che è in voi, dosate forza e saggezza sotto la guida dell’Arcangelo MICHAEL e contate fino a mille prima di agire. Sabato il cielo degli angeli vi annuncia novità oltre i desiderata. Domenica trovate il vostro angolo di mondo per rimanere a galla tra senza pesare su nessuno.

CAPRICORNO: tendete la mano verso il partner se volete trovare nuovi accordi d’amore e di vita, o verso un nuovo partner che pensate possa condividere un sogno. ANAEL rende leggeri i cuori perché possanio incontrarsi nell’etere dei desideri. Sabato custodite con cura ciò che ancora non può essere rivelato. Domenica il richiamo dell’amore cura ogni malanno, ma fate attenzione a alle persone negative.

ACQUARIO: inevitabile sono le scosse di assestamento dopo un terremoto o un cambiamento, fate buon viso a cattivo gioco e rimanete in gara. NATHANIEL vi indica come muovere i fili dei sentimenti con delicatezza. Sabato sappiate rimanere fermi sulle vostre posizioni senza vanità ma senza cedimenti. Domenica illuminata da forza e sguardo verso il futuro

PESCI: le vostre ali non si aprono se per proteggerle con un abbraccio ve le tengono chiuse. Sono giorni in cui usare prudenza e trovare il coraggio con SEHEIAH di liberarsi dei legami forzati. Sabato sappiate riconoscere chi si presenta nudo mentre lo avevate immaginato vestire panni eleganti. Domenica una sorpresa non va soppesata ma goduta.

