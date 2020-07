OROSCOPO degli ANGELI AUSPICI di FINE SETTIMANA 3- 4 LUGLIO

La luna crescente stimola processi vitali ma genera anche situazioni stressanti o di nervosismo diffuso. Accogliamo e trasformiamo in positivi questi influssi lunari e lunatici medit-attiavando l’ ARCANGELO MICA EL, dispensatore di energie ed equilibrio, e tagliamo corde, legacci e rami secchi.

ARIETE: notizie in arrivo ma attenti al venticello del gossip, venerdì abbiate cura tramite la medit-attivazione di RAZI EL di accogliere Verità e lasciar scorrere infamia. Sabato lasciatevi sorprendere e ne godrete, domenica sarà già ora di riprendere a navigare guidati dalla luna.

TORO: entrate e uscite a sorpresa. A un venerdì esaltante seguirà un sabato con aspetti negativi. Sappiate coinvolgere nei vostri progetti amici e vicini di cuore attraverso la medit-attivazione di SEHEIAH. Non aspettate domenica per ricucire le ferite, la fortuna si coglie con se si è pronti a farlo.

GEMELLI: condividete le chiavi della vostra vita con un’anima guida. Venerdì lasciate che siano gli altri a correre meglio per voi meditare per tempo ed organizzare le cose con ACHAIAH. Sabato scambiatevi luce di stelle con il partner. Domenica liberate la vostra energia senza seguirne il flusso, lasciate che sia.

CANCRO: con la pazienza del pescatore farete giusta pesca. UZZI EL vi indicherà, se saprete ascoltarlo, chi tirare in barca venerdì. Ascoltatelo e sabato godrete di sfavillanti gioie di cuore. Domenica godete del momento solare e difendete il vostro amore dalle ingiustizie e dalle invidie.

LEONE: aprite gli occhi e portate a termine con perizia e senza clamore un’opera che sembra infinita. Medit-attivate con CASSI EL non su ciò che appare ma su cosa si muove sotto. Sabato unitevi al vostro amore e scintillate come stelle. Domenica siate artefici dei vostri desideri, fate come voi sapete fare.

VERGINE: è il momento di misurare le forze, autocoscienza e conoscenza delle vostre energie e delle vostre possibilità vi porteranno a seminare nel giusto terreno, aiutatevi con il contatto meditativo di JABAMIAH, a nutrire il seminato. Sabato troppi impegni vi inchiodano a terra. Domenica volate oltre le passioni terrene.

BILANCIA: siete molto vicini alla meta, non lasciatevi scappare l’occasione medit-attivate con JELI EL sui consigli e le voci del cuore. Sabato avrete modo di giocare un jolly decidete voi l’occasione. Domenica salire alle stelle attraverso un sentiero difficile sarà un modo per arricchire non solo anima e cuore.

SCORPIONE: procedete tra la luna e il sole senza timore. Scambiate con il partner segnali luminosi per salire venerdì al cuore delle stelle. Sabato ascoltate, parlate, e abbiate cura di ciò che cresce. Domenica MAHASIAH vi aiuterà a trovare il centro da cui muovere, medit-attivatelo per operare con conoscenza.

SAGITTARIO: ciò che è stato non ritorna non ondeggiate tra presente e passato i fili dei ricordi non reggono il peso del futuro. Venerdì curate il vostro creato con la complicità del partner. Sabato HAZI EL vi porterà un dono/evento, accettate con gioia, domenica vi sentirete più grandi.

CAPRICORNO: non fate tanto per fare o vi toccherà disfare. Venerdì medit-atttivate l’ARCANGELO GABRI EL sui punti da illuminare per creare il cammino. Sabato tranquillo, assaporate il piacere attraverso la natura delle cose, spogliatevi di tessile e armature. Domenica brillerete d’amore nella vostra nuda essenza.

ACQUARIO: il tempo non bisogna perderlo ne rincorrerlo, o ci trova nudi alla meta. Frenesia e noia si alternano, venerdì medit-attivate la conoscenza di REMI EL per non giungere agli appuntamenti a mani vuote. Sabato cercate il segreto per far girare il mondo, e domenica lasciate chev giri senza nulla chiedere.

PESCI: tocca a voi stavolta portarvi avanti al carro e guidare gli eventi. Venerdì raggiungete con la medit-attivazione di SEHEIAH chi attende un vostro aiuto. Sabato in due le stelle si vedono meglio che soli. Domenica non perdetevi d’animo se le vostre parole rimangono inascoltate, cercano orecchie diverse.

Per la medit–attivazione del vostro ANGELO e i VOSTRI AUSPICI personalizzati contattatemi su fb Angeli e medit-attivazione Grazie ROBERTO

Angeli.medit@gmail.com