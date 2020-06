Monopattini elettrici, è caos: un morto, tantissimi incidenti. E a Roma partono le multe

Un morto a Budrio, 121 incidenti solo a Roma, regole non rispettate. E a Roma si chiede di intensificare le multe per chi utilizza il monopattino elettrico

Dal 28 febbraio il monopattino elettrico è stato equiparato alla bicicletta ed è partita la corsa agli acquisti. Ma sono esplosi gli incidenti. E c’è anche la prima vittima: un 60enne investito con il monopattino da un’automobilista a Budrio, nel bolognese, attualmente indagata per omicidio stradale.

Gli incidenti sono in crescita esponenziale, ma anche per la guida spericolata dei nuovi mezzi elettrici: secondo Il Messaggero si contano 121 sinistri nella sola Roma.

Ed è per questo che l’assessore alla mobilità Pietro Calabrese ha chiesto un’intensificazione dei controlli e il rispetto delle regole. Che sono poche, ma chiare: velocità massima in città di 25 km orari, età minima 14 anni con l’obbligo di casco per i minorenni, divieto di passeggeri a bordo oltre al guidatore. Eppure moltissime volte non vengono rispettate: «Pertanto si richiede di intensificare le attività di controllo e sanzionamento, con particolare riferimento alle aree centrali del territorio capitolino, in modo da reprimere l’utilizzo improprio di detti dispositivi di micromobilità, al fine di tutelare la sicurezza degli utenti della strada».

