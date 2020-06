Alex Zanardi in coma farmacologico. Musicco, presidente di Avisl: “Forza Alex, sei il simbolo di chi non si arrende”

Alex Zanardi, l’ex pilota e campione paralimpico, è in coma farmacologico dopo l’incidente stradale di venerdì pomeriggio, quando con la sua handbike si è scontrato con un camion nel senese. Sottoposto ad un delicato intervento neurochirurgico e maxillo-facciale, si trova ora nella terapia intensiva al policlinico universitario Le Scotte di Siena, in condizioni gravissime ma stabili.

Il presidente di Avisl Onlus, Domenico Musicco, commenta: «Vogliamo esprimere tutta la nostra solidarietà ad un campione diventato un simbolo per tutti coloro che, vittime di incidenti gravissimi, come lo fu lui nel 2001, non si sono mai arresi. Si è sempre battuto per la sicurezza stradale, in battaglie che abbiamo portato avanti parallelamente, ad esempio contro la guida al cellulare. Gli auguriamo di riuscire a superare a pieno anche questa terribile tragedia, l’ennesima se aggiungiamo la morte della sorella proprio a causa di un incidente».

