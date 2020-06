Coronavirus, i dati all’8 giugno di ogni provincia italiana e di tutti i comuni della Lombardia

Tutti i dati sul coronavirus in Italia dell’8 giugno: dalla provincia più colpita alla meno colpita e per ogni regione. Statistiche e tabelle. Per la Lombardia i contagi di ogni comune. Il database più completo d’Italia

Sono 65 le vittime da coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, che portano il totale a 33964. Il morbo si espande dello 0,1%, con 280 contagi in più (ieri erano 197). Dall’inizio della pandemia le persone colpite da covid-19 sono state 235278, delle quali 166584 dimesse (+747) e 34730 tuttora positive. Restano in ospedale 4729 pazienti, di cui 283 in terapia intensiva.

Ma la situazione appare sempre più sbilanciata: ben 194 dei nuovi contagi e 32 delle vittime sono concentrate nella sola Lombardia, mentre 7 regioni non registrano nuovi casi.

I contagi in Italia per provincia, dalla più colpita alla meno colpita all’8 giugno

Milano (Lombardia): 23.437

Torino (Piemonte): 15.707

Brescia (Lombardia): 15.070

Bergamo (Lombardia): 13.609

Cremona (Lombardia): 6.502

Genova (Liguria): 5.787

Roma (Lazio): 5.735

Monza e della Brianza (Lombardia): 5.583

Pavia (Lombardia): 5.418

Verona (Veneto): 5.105

Bologna (Emilia-Romagna): 5.050

Reggio nell’Emilia (Emilia-Romagna): 4.962

Piacenza (Emilia-Romagna): 4.506

Trento (P.A. Trento): 4.436

Alessandria (Piemonte): 3.968

Como (Lombardia): 3.935

Padova (Veneto): 3.933

Modena (Emilia-Romagna): 3.927

Varese (Lombardia): 3.700

Parma (Emilia-Romagna): 3.567

Lodi (Lombardia): 3.502

Firenze (Toscana): 3.485

Mantova (Lombardia): 3.390

Vicenza (Veneto): 2.852

Cuneo (Piemonte): 2.803

Lecco (Lombardia): 2.768

Pesaro e Urbino (Marche): 2.752

Novara (Piemonte): 2.726

Venezia (Veneto): 2.668

Treviso (Veneto): 2.665

Napoli (Campania): 2.627

Bolzano (P.A. Bolzano): 2.604

Rimini (Emilia-Romagna): 2.161

In fase di definizione/aggiornamento (Lombardia): 1.983

Ancona (Marche): 1.873

Asti (Piemonte): 1.857

Forlì-Cesena (Emilia-Romagna): 1.726

Savona (Liguria): 1.586

Imperia (Liguria): 1.554

Pescara (Abruzzo): 1.531

Sondrio (Lombardia): 1.492

Bari (Puglia): 1.489

Trieste (Friuli Venezia Giulia): 1.390

Lucca (Toscana): 1.364

Vercelli (Piemonte): 1.309

Aosta (Valle d’Aosta): 1.191

Belluno (Veneto): 1.177

Foggia (Puglia): 1.162

Macerata (Marche): 1.127

Verbano-Cusio-Ossola (Piemonte): 1.111

Catania (Sicilia): 1.074

Massa Carrara (Toscana): 1.050

Biella (Piemonte): 1.039

Ravenna (Emilia-Romagna): 1.030

Perugia (Umbria): 1.004

Ferrara (Emilia-Romagna): 999

Udine (Friuli Venezia Giulia): 989

La Spezia (Liguria): 897

Pisa (Toscana): 896

Sassari (Sardegna): 872

Chieti (Abruzzo): 825

Pordenone (Friuli Venezia Giulia): 691

Salerno (Campania): 688

Arezzo (Toscana): 678

Pistoia (Toscana): 678

Teramo (Abruzzo): 662

Brindisi (Puglia): 653

Frosinone (Lazio): 618

Palermo (Sicilia): 580

Prato (Toscana): 568

Messina (Sicilia): 565

Livorno (Toscana): 557

Avellino (Campania): 547

Latina (Lazio): 545

Lecce (Puglia): 519

Fermo (Marche): 470

Cosenza (Calabria): 468

Caserta (Campania): 466

Rovigo (Veneto): 443

Siena (Toscana): 441

Viterbo (Lazio): 429

Grosseto (Toscana): 427

Enna (Sicilia): 425

Rieti (Lazio): 386

Barletta-Andria-Trani (Puglia): 380

Terni (Umbria): 373

Campobasso (Molise): 359

In fase di definizione/aggiornamento (Piemonte): 349

In fase di definizione/aggiornamento (Veneto): 344

In fase di definizione/aggiornamento (Campania): 291

Ascoli Piceno (Marche): 290

Taranto (Puglia): 281

Reggio di Calabria (Calabria): 276

Cagliari (Sardegna): 252

Siracusa (Sicilia): 251

L’Aquila (Abruzzo): 247

In fase di definizione/aggiornamento (Marche): 235

Catanzaro (Calabria): 214

Gorizia (Friuli Venezia Giulia): 214

Benevento (Campania): 209

Matera (Basilicata): 208

Potenza (Basilicata): 191

Caltanissetta (Sicilia): 176

Trapani (Sicilia): 142

Agrigento (Sicilia): 141

Crotone (Calabria): 118

In fase di definizione/aggiornamento (Lazio): 115

Sud Sardegna (Sardegna): 99

Ragusa (Sicilia): 98

Vibo Valentia (Calabria): 81

Nuoro (Sardegna): 79

Oristano (Sardegna): 60

Isernia (Molise): 58

In fase di definizione/aggiornamento (Umbria): 55

In fase di definizione/aggiornamento (Puglia): 28

In fase di definizione/aggiornamento (Molise): 19

In fase di definizione/aggiornamento (Calabria): 2

In fase di definizione/aggiornamento (Liguria): 2

I contagi in Italia per regione, dalla più colpita alla meno colpita all’8 giugno

Lombardia: 90.389 (19.319)

Piemonte: 30.869 (3.866)

Emilia-Romagna: 27.928 (2.282)

Veneto: 19.187 (1.080)

Toscana: 10.144 (721)

Liguria: 9.826 (248)

Lazio: 7.828 (2.615)

Marche: 6.747 (1.075)

Campania: 4.828 (717)

Puglia: 4.512 (698)

P.A. Trento: 4.436 (81)

Sicilia: 3.452 (853)

Friuli Venezia Giulia: 3.284 (144)

Abruzzo: 3.265 (632)

P.A. Bolzano: 2.604 (97)

Umbria: 1.432 (29)

Sardegna: 1.362 (56)

Valle d’Aosta: 1.191 (8)

Calabria: 1.159 (77)

Molise: 436 (119)

Basilicata: 399 (13)

I contagi in Italia per regione, aumenti percentuali e differenze

Lombardia 90.389 (+194, +0,2%; ieri +125)

Emilia-Romagna 27.928 (+20 , +0,1%; ieri +14)

Veneto 19.187 (+4; ieri +1)

Piemonte 30.869 (+14; ieri +10)

Marche 6.747 (+2 ; ieri +3)

Liguria 9.826 (+14 , +0,1%; ieri +13)

Campania 4.828 (+2, ieri +4)

Toscana 10.144 (+9, +0,1% ; ieri +1)

Sicilia 3.452 (+1; ieri nessun nuovo caso)

Lazio 7.828 (+16 , +0,2 %; ieri +11)

Friuli-Venezia Giulia 3.284 (+1; ieri nessun nuovo caso)

Abruzzo 3.265 (nessun nuovo caso, ieri +7)

Puglia 4.512 (+1; ieri nessun nuovo caso)

Umbria 1.432 (nessun nuovo caso, ieri +1)

Bolzano 2.604 (+1 ; ieri +3)

Calabria 1.159 (nessun nuovo caso per il terzo giorno di fila)

Sardegna 1.362 (nessun nuovo caso per il secondo giorno di fila)

Valle d’Aosta 1.191 (nessun nuovo caso; ieri +2)

Trento 4.436(+1; ieri +1)

Molise 436 (nessun nuovo caso per il decimo giorno consecutivo)

Basilicata 399 (nessun nuovo caso per il quindicesimo giorno consecutivo)

