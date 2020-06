Coronavirus, i dati al 6 giugno in ogni provincia italiana e in tutti i comuni della Lombardia

Tutti i dati sul coronavirus in Italia del 6 giugno: dalla provincia più colpita alla meno colpita e per ogni regione. Statistiche e tabelle. Per la Lombardia i contagi di ogni comune. Il database più completo d’Italia

Sono 72 le vittime da coronavirus in Italia al 6 giugno e portano il totale a 33846. Il morbo si espande dello 0,1%, con 270 contagi, quasi la metà di ieri, quando erano stati 518. Dall’inizio della pandemia i contagiati sono stati 234801, dei quali 35877 tuttora positivi e 161781 dimessi (+1297). Restano in ospedale 5002 pazienti. Di questi 293 si trovano in terapia intensiva.

Ormai solo la Lombardia cresce a tre cifre: +142 nuovi casi su circa 13 tamponi e 27 vittime. Sei regioni non fanno registrare contagi e molte altre, come dai dati qui sotto, presentano numeri ormai irrisori.

La tabella con i numeri italiani

I contagi in Italia per provincia, dalla più colpita alla meno colpita al 6 giugno

Milano (Lombardia): 23.365

Torino (Piemonte): 15.696

Brescia (Lombardia): 14.988

Bergamo (Lombardia): 13.551

Cremona (Lombardia): 6.489

Genova (Liguria): 5.763

Roma (Lazio): 5.702

Monza e della Brianza (Lombardia): 5.571

Pavia (Lombardia): 5.404

Verona (Veneto): 5.106

Bologna (Emilia-Romagna): 5.047

Reggio nell’Emilia (Emilia-Romagna): 4.957

Piacenza (Emilia-Romagna): 4.500

Trento (P.A. Trento): 4.434

Alessandria (Piemonte): 3.965

Padova (Veneto): 3.933

Modena (Emilia-Romagna): 3.926

Como (Lombardia): 3.921

Varese (Lombardia): 3.674

Parma (Emilia-Romagna): 3.553

Lodi (Lombardia): 3.498

Firenze (Toscana): 3.482

Mantova (Lombardia): 3.388

Vicenza (Veneto): 2.851

Cuneo (Piemonte): 2.800

Lecco (Lombardia): 2.766

Pesaro e Urbino (Marche): 2.751

Novara (Piemonte): 2.721

Venezia (Veneto): 2.667

Treviso (Veneto): 2.663

Napoli (Campania): 2.626

Bolzano (P.A. Bolzano): 2.600

Rimini (Emilia-Romagna): 2.159

In fase di definizione/aggiornamento (Lombardia): 1.974

Ancona (Marche): 1.872

Asti (Piemonte): 1.855

Forlì-Cesena (Emilia-Romagna): 1.725

Savona (Liguria): 1.586

Imperia (Liguria): 1.552

Pescara (Abruzzo): 1.524

Bari (Puglia): 1.489

Sondrio (Lombardia): 1.481

Trieste (Friuli Venezia Giulia): 1.389

Lucca (Toscana): 1.364

Vercelli (Piemonte): 1.309

Aosta (Valle d’Aosta): 1.189

Belluno (Veneto): 1.176

Foggia (Puglia): 1.161

Macerata (Marche): 1.124

Verbano-Cusio-Ossola (Piemonte): 1.111

Catania (Sicilia): 1.073

Massa Carrara (Toscana): 1.050

Biella (Piemonte): 1.039

Ravenna (Emilia-Romagna): 1.028

Perugia (Umbria): 1.004

Ferrara (Emilia-Romagna): 999

Udine (Friuli Venezia Giulia): 989

La Spezia (Liguria): 896

Pisa (Toscana): 896

Sassari (Sardegna): 872

Chieti (Abruzzo): 825

Pordenone (Friuli Venezia Giulia): 691

Salerno (Campania): 687

Arezzo (Toscana): 677

Pistoia (Toscana): 677

Teramo (Abruzzo): 662

Brindisi (Puglia): 653

Frosinone (Lazio): 618

Palermo (Sicilia): 580

Prato (Toscana): 567

Messina (Sicilia): 565

Livorno (Toscana): 557

Avellino (Campania): 547

Latina (Lazio): 545

Lecce (Puglia): 519

Fermo (Marche): 470

Cosenza (Calabria): 468

Caserta (Campania): 463

Rovigo (Veneto): 442

Siena (Toscana): 438

Viterbo (Lazio): 429

Grosseto (Toscana): 426

Enna (Sicilia): 425

Rieti (Lazio): 386

Barletta-Andria-Trani (Puglia): 380

Terni (Umbria): 372

Campobasso (Molise): 359

In fase di definizione/aggiornamento (Piemonte): 349

In fase di definizione/aggiornamento (Veneto): 344

In fase di definizione/aggiornamento (Campania): 290

Ascoli Piceno (Marche): 290

Taranto (Puglia): 281

Reggio di Calabria (Calabria): 276

Cagliari (Sardegna): 252

Siracusa (Sicilia): 251

L’Aquila (Abruzzo): 247

In fase di definizione/aggiornamento (Marche): 235

Catanzaro (Calabria): 214

Gorizia (Friuli Venezia Giulia): 214

Benevento (Campania): 209

Matera (Basilicata): 208

Potenza (Basilicata): 191

Caltanissetta (Sicilia): 176

Trapani (Sicilia): 142

Agrigento (Sicilia): 141

In fase di definizione/aggiornamento (Lazio): 121

Crotone (Calabria): 118

Sud Sardegna (Sardegna): 99

Ragusa (Sicilia): 97

Vibo Valentia (Calabria): 81

Nuoro (Sardegna): 79

Oristano (Sardegna): 60

Isernia (Molise): 58

In fase di definizione/aggiornamento (Umbria): 55

In fase di definizione/aggiornamento (Puglia): 28

In fase di definizione/aggiornamento (Molise): 19

In fase di definizione/aggiornamento (Calabria): 2

In fase di definizione/aggiornamento (Liguria): 2

I contagi in Italia per regione, dalla più colpita alla meno colpita al 6 giugno

Lombardia: 90.070 (19.499)

Piemonte: 30.845 (4.167)

Emilia-Romagna: 27.894 (2.416)

Veneto: 19.182 (1.164)

Toscana: 10.134 (785)

Liguria: 9.799 (245)

Lazio: 7.801 (2.697)

Marche: 6.742 (1.195)

Campania: 4.822 (738)

Puglia: 4.511 (758)

P.A. Trento: 4.434 (104)

Sicilia: 3.450 (866)

Friuli Venezia Giulia: 3.283 (161)

Abruzzo: 3.258 (653)

P.A. Bolzano: 2.600 (100)

Umbria: 1.431 (28)

Sardegna: 1.362 (60)

Valle d’Aosta: 1.189 (12)

Calabria: 1.159 (91)

Molise: 436 (121)

Basilicata: 399 (17)

I contagi in Italia per regione, aumenti percentuali e differenze

Lombardia 90.070 (+142, +0,2%; ieri +402)

Emilia-Romagna 27.894 (+17, +0,1%; ieri +17)

Veneto 19.182 (+8; ieri +6)

Piemonte 30.845 (+38 , +0,1%; ieri +49)

Marche 6.742 (+2 ; ieri +2)

Liguria 9.799 (+13 , +0,1%; ieri +14)

Campania 4.822 (nessun nuovo caso, come ieri)

Toscana 10.134 (+5 ; ieri +7)

Sicilia 3.450 (+2, +0,1 %, ieri +1)

Lazio 7.801 (+28 , +0,4%; ieri +9)

Friuli-Venezia Giulia 3.283 (+3 , +0,1 %; ieri +1)

Abruzzo 3.258 (+1; ieri +2)

Puglia 4.511 (+4 , +0,1 %; ieri +4)

Umbria 1.431 (nessun nuovo caso per l’undicesimo giorno consecutivo)

Bolzano 2.600 (+1 ; ieri +1)

Calabria 1.159 (nessun nuovo caso, ieri +1)

Sardegna 1.362 (+3, +0,2%; ieri +2)

Valle d’Aosta 1.189 (+1; ieri nessun nuovo caso)

Trento 4.434 (nessun nuovo caso per il terzo giorno consecutivo)

Molise 436 (nessun nuovo caso per l’ottavo giorno consecutivo)

Basilicata 399 (nessun nuovo caso per il tredicesimo giorno consecutivo)

La tabella sui contagi da coronavirus in Lombardia: positivi, decessi, guariti

I contagi in Lombardia per ogni provincia

