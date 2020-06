Coronavirus, i dati al 5 giugno in ogni provincia italiana e in tutti i comuni della Lombardia

Tutti i dati sul coronavirus in Italia del 5 giugno: dalla provincia più colpita alla meno colpita e per ogni regione. Statistiche e tabelle. Per la Lombardia i contagi di ogni comune. Il database più completo d’Italia

Sono 85 le vittime da coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, che portano il totale a 33774. Il morbo cresce dello 0,2% con 518 casi in più, quasi il triplo di ieri, quando erano stati 177.

Dall’inizio della pandemia le persone contagiate sono state 234531, delle quali 163781 sono state dimesse (+1886) e 36976 sono tuttora positive: 5301 sono ricoverate e 316 si trovano in terapia intensiva.

Se in ben 9 regioni non si registrano contagi, continua a preoccupare la Lombardia, dove, con l’aumento dei tamponi a quasi 20mila test ha portato alla scoperta di 402 nuovi casi, contro gli 84 di ieri (su 3410 tamponi). Delle 85 vittime italiane, 21 sono lombarde.

I numeri più alti sono a Milano con 23.306 contagi (+99, ieri l’aumento era stato +31), Brescia 14.970 (+89), Bergamo 13.539 (+73). Milano città fa registrare 9.890 casi (+52): ieri l’aumento era stato +16.

La tabella con i numeri italiani

I contagi in Italia per provincia, dalla più colpita alla meno colpita al 5 giugno

Milano (Lombardia): 23.306

Torino (Piemonte): 15.674

Brescia (Lombardia): 14.970

Bergamo (Lombardia): 13.539

Cremona (Lombardia): 6.482

Genova (Liguria): 5.757

Roma (Lazio): 5.684

Monza e della Brianza (Lombardia): 5.567

Pavia (Lombardia): 5.393

Verona (Veneto): 5.103

Bologna (Emilia-Romagna): 5.043

Reggio nell’Emilia (Emilia-Romagna): 4.956

Piacenza (Emilia-Romagna): 4.498

Trento (P.A. Trento): 4.433

Alessandria (Piemonte): 3.962

Padova (Veneto): 3.932

Modena (Emilia-Romagna): 3.924

Como (Lombardia): 3.912

Varese (Lombardia): 3.671

Parma (Emilia-Romagna): 3.547

Lodi (Lombardia): 3.495

Firenze (Toscana): 3.478

Mantova (Lombardia): 3.382

Vicenza (Veneto): 2.851

Cuneo (Piemonte): 2.793

Lecco (Lombardia): 2.765

Pesaro e Urbino (Marche): 2.749

Novara (Piemonte): 2.720

Venezia (Veneto): 2.666

Treviso (Veneto): 2.661

Napoli (Campania): 2.625

Bolzano (P.A. Bolzano): 2.599

Rimini (Emilia-Romagna): 2.158

In fase di definizione/aggiornamento (Lombardia): 1.965

Ancona (Marche): 1.872

Asti (Piemonte): 1.852

Forlì-Cesena (Emilia-Romagna): 1.725

Savona (Liguria): 1.584

Imperia (Liguria): 1.548

Pescara (Abruzzo): 1.527

Bari (Puglia): 1.488

Sondrio (Lombardia): 1.481

Trieste (Friuli Venezia Giulia): 1.389

Lucca (Toscana): 1.364

Vercelli (Piemonte): 1.308

Aosta (Valle d’Aosta): 1.187

Belluno (Veneto): 1.175

Foggia (Puglia): 1.158

Macerata (Marche): 1.124

Verbano-Cusio-Ossola (Piemonte): 1.111

Catania (Sicilia): 1.072

Massa Carrara (Toscana): 1.050

Biella (Piemonte): 1.039

Ravenna (Emilia-Romagna): 1.028

Perugia (Umbria): 1.004

Ferrara (Emilia-Romagna): 998

Udine (Friuli Venezia Giulia): 988

Pisa (Toscana): 896

La Spezia (Liguria): 895

Sassari (Sardegna): 870

Chieti (Abruzzo): 824

Pordenone (Friuli Venezia Giulia): 689

Salerno (Campania): 687

Arezzo (Toscana): 677

Pistoia (Toscana): 677

Teramo (Abruzzo): 659

Brindisi (Puglia): 653

Frosinone (Lazio): 618

Palermo (Sicilia): 580

Prato (Toscana): 566

Messina (Sicilia): 565

Livorno (Toscana): 557

Avellino (Campania): 547

Latina (Lazio): 542

Lecce (Puglia): 519

Fermo (Marche): 470

Cosenza (Calabria): 468

Caserta (Campania): 462

Rovigo (Veneto): 442

Siena (Toscana): 438

Viterbo (Lazio): 429

Grosseto (Toscana): 426

Enna (Sicilia): 425

Rieti (Lazio): 386

Barletta-Andria-Trani (Puglia): 380

Terni (Umbria): 372

Campobasso (Molise): 359

In fase di definizione/aggiornamento (Piemonte): 348

In fase di definizione/aggiornamento (Veneto): 344

In fase di definizione/aggiornamento (Campania): 292

Ascoli Piceno (Marche): 290

Taranto (Puglia): 281

Reggio di Calabria (Calabria): 276

Cagliari (Sardegna): 252

Siracusa (Sicilia): 251

L’Aquila (Abruzzo): 247

In fase di definizione/aggiornamento (Marche): 235

Catanzaro (Calabria): 214

Gorizia (Friuli Venezia Giulia): 214

Benevento (Campania): 209

Matera (Basilicata): 208

Potenza (Basilicata): 191

Caltanissetta (Sicilia): 176

Agrigento (Sicilia): 141

Trapani (Sicilia): 141

Crotone (Calabria): 118

In fase di definizione/aggiornamento (Lazio): 114

Sud Sardegna (Sardegna): 99

Ragusa (Sicilia): 97

Vibo Valentia (Calabria): 81

Nuoro (Sardegna): 79

Oristano (Sardegna): 59

Isernia (Molise): 58

In fase di definizione/aggiornamento (Umbria): 55

In fase di definizione/aggiornamento (Puglia): 28

In fase di definizione/aggiornamento (Molise): 19

In fase di definizione/aggiornamento (Calabria): 2

In fase di definizione/aggiornamento (Liguria): 2

I contagi in Italia per regione, dalla più colpita alla meno colpita al 5 giugno

Lombardia: 89.928 (19.853)

Piemonte: 30.807 (4.369)

Emilia-Romagna: 27.877 (2.512)

Veneto: 19.174 (1.229)

Toscana: 10.129 (857)

Liguria: 9.786 (244)

Lazio: 7.773 (2.710)

Marche: 6.740 (1.293)

Campania: 4.822 (774)

Puglia: 4.507 (846)

P.A. Trento: 4.433 (123)

Sicilia: 3.448 (872)

Friuli Venezia Giulia: 3.280 (180)

Abruzzo: 3.257 (670)

P.A. Bolzano: 2.599 (101)

Umbria: 1.431 (29)

Sardegna: 1.359 (67)

Valle d’Aosta: 1.187 (10)

Calabria: 1.159 (97)

Molise: 436 (122)

Basilicata: 399 (18)

I contagi di ogni regione, provincia per provincia

LOMBARDIA

Bergamo 13.539

Brescia 14.970

Como 3.912

Cremona 6.482

Lecco 2.765

Lodi 3.495

Monza Brianza 5.567

Milano 23.306

Mantova 3.382

Pavia 5.393

Sondrio 1.481

Varese 3.671

Altro/in fase di verifica 1.965

EMILIA-ROMAGNA

Piacenza 4.498

Parma 3.547

Reggio Emilia 4.956

Modena 3.924

Bologna 5.043

Ferrara 998

Ravenna 1.028

Forlì Cesena 1.725

Rimini 2.158

Altro/in fase di verifica 0

VENETO

Padova 3.932

Venezia 2.666

Rovigo 442

Vicenza 2.851

Verona 5.103

Belluno 1.175

Treviso 2.661

Altro/in fase di verifica 344

MARCHE

Ancona 1.872

Pesaro e Urbino 2.749

Macerata 1.124

Fermo 470

Ascoli Piceno 290

Altro/in fase di verifica 235

PIEMONTE

Alessandria 3.962

Asti 1.852

Biella 1.039

Cuneo 2.793

Novara 2.720

Torino 15.674

Vercelli 1.308

Verbano-Cusio-Ossola 1.111

Altro/in fase di verifica 348

VALLE D’AOSTA

Aosta 1.187

Altro/in fase di verifica 0

TRENTINO ALTO ADIGE

Bolzano 2.599

Trento 4.433

Altro/in fase di verifica 0

TOSCANA

Firenze 3.478

Pistoia 677

Lucca 1.364

Siena 438

Massa Carrara 1.050

Arezzo 677

Pisa 896

Livorno 557

Grosseto 426

Prato 566

Altro/in fase di verifica 0

CAMPANIA

Napoli 2.625

Avellino 547

Benevento 209

Caserta 462

Salerno 687

Altro/in fase di verifica 292

LAZIO

Roma 5.684

Frosinone 618

Rieti 386

Viterbo 429

Latina 542

Altro/in fase di verifica 114

LIGURIA

Savona 1.584

La Spezia 895

Imperia 1.548

Genova 5.757

Altro/in fase di verifica 2

FRIULI VENEZIA GIULIA

Trieste 1.389

Gorizia 214

Udine 988

Pordenone 689

Altro/in fase di verifica 0

SICILIA

Agrigento 141

Caltanissetta 176

Catania 1.072

Enna 425

Messina 565

Palermo 580

Ragusa 97

Siracusa 251

Trapani 141

Altro/in fase di verifica 0

PUGLIA

Bari 1.488

Barletta Andria Trani 380

Brindisi 653

Foggia 1.158

Lecce 519

Taranto 281

Altro/in fase di verifica 28

UMBRIA

Terni 372

Perugia 1.004

Altro/in fase di verifica 55

ABRUZZO

L’Aquila 247

Chieti 824

Pescara 1.527

Teramo 659

Altro/in fase di verifica 0

MOLISE

Campobasso 359

Isernia 58

Altro/in fase di verifica 19

SARDEGNA

Cagliari 252

Sud Sardegna 99

Oristano 59

Nuoro 79

Sassari 870

Altro/ in fase di verifica 0

BASILICATA

Potenza 191

Matera 208

Altro/in fase di verifica 0

CALABRIA

Cosenza 468

Reggio Calabria 276

Catanzaro 214

Vibo Valentia 81

Crotone 118

Altro/in fase di verifica 2

I contagi in Italia per regione, aumenti percentuali e differenze

Lombardia 89.928 (+402, +0,4%; ieri +84)

Emilia-Romagna 27.877 (+17, +0.1%; ieri +18)

Veneto 19.174 (+6, +0,1%; ieri +4)

Piemonte 30.807 (+49, +0,2%; ieri +24)

Marche 6.740 (+2, +0,1%; ieri +3)

Liguria 9.786 (+14, +0,1%; ieri +21)

Campania 4.822 (nessun nuovo caso; ieri +1)

Toscana 10.129 (+7, +0,1%; ieri +1)

Sicilia 3.448 (+1, +0.1%, ieri nessun nuovo caso)

Lazio 7.773 (+9, +0,1%; ieri +11)

Friuli-Venezia Giulia 3.280 (+1, +0.1%; ieri +3)

Abruzzo 3.257 (+2, +0,1%; ieri +3)

Puglia 4.507 (+4, +0,1%; ieri +4)

Umbria 1.431 (nessun nuovo caso per il decimo giorno consecutivo)

Bolzano 2.599 (+1, +0,1%, ieri nessun nuovo caso)

Calabria 1.159 (+1, +0,1%, ieri nessun nuovo caso)

Sardegna 1.359 (+2, +0.1%; ieri nessun nuovo caso)

Valle d’Aosta 1.187 (nessun nuovo caso per il quarto giorno consecutivo)

Trento 4.433 (nessun nuovo caso per il secondo giorno consecutivo)

Molise 436 (nessun nuovo caso per il settimo giorno consecutivo)

Basilicata 399 (nessun nuovo caso per il dodicesimo giorno consecutivo)

La tabella sui contagi da coronavirus in Lombardia: positivi, decessi, guariti

I contagi in Lombardia per ogni provincia

Bergamo 13.539 (+73)

Brescia 14.970 (+89)

Como 3.912 (+18)

Cremona 6.482 (+11)

Lecco 2.765 (+4)

Lodi 3.495 (+10)

Monza e Brianza 5.567 (+8)

Milano 23.306 (+99)

Mantova 3.382 (+13)

Pavia 5.393 (+22)

Sondrio 1.481 (+10)

Varese 3.671 (+28)

