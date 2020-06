Gennaro Gattuso, tragedia in famiglia: la sorella Francesca muore ad appena 37 anni

Francesca Gattuso, sorella dell’allenatore del Napoli, soffriva di una rara forma di diabete aggressivo dal 2017 ed era ricoverata dagli inizi di febbraio a Busto Arsizio. Lascia il marito e un figlio di 5 anni

Tragedia in famiglia per Gennaro Gattuso: la sorella Francesca è morta a causa di una rara malattia ad appena 37 anni, dopo quattro mesi di ricovero in ospedale.

IL MALORE – Francesca soffriva dal 2017 di una forma particolarmente aggressiva di diabete e si era sentita male il 3 febbraio scorso ed era stata portata in ospedale. Gennaro, che quel giorno era in panchina per la partita con la Sampdoria, corse a raggiungerla subito dopo senza presentarsi in conferenza stampa.

IL LOCKDOWN – La donna, che viveva a Gallarate dove risiede anche Gennaro e il resto della famiglia, subì l’ennesimo intervento chirurgico e poi finì in terapia intensiva. A causa del lockdown il fratello non ha potuto starle sempre accanto e l’ha sentita quotidianamente al telefono, nella speranza che la situazione migliorasse. Accanto a lei è sempre rimasta la mamma Costanza e il marito Marco, sposato nel 2013 e da cui aveva avuto un bimbo che ora ha cinque anni. Quando la situazione si è aggravata, sono giunti all’ospedale di Busto Arsizio anche Gennaro e l’altra sorella Ida, che vive in Calabria. Poi, la notizia choc della morte. I funerali si svolgeranno venerdì a Corigliano, perché Francesca voleva tornare nella sua terra d’origine.

IL CORDOGLIO DEL CALCIO – Tanti i messaggi di cordoglio nel mondo del calcio. Il primo è arrivato via Twitter dalla sua società: “Aurelio De Laurentiis con la moglie Jacqueline e i figli Luigi, Edoardo e Valentina, i dirigenti, lo staff tecnico, la squadra, tutta la Ssc Napoli e la Filmauro, abbracciano forte Rino Gattuso e partecipano al suo immenso dolore per la scomparsa della sorella Francesca”. Sono seguite le condoglianze del Milan: “Francesca Gattuso ha affrontato la malattia con la stessa carica e la stessa solarità con cui ha vissuto Milanello e il Milan ogni giorno. Rino, il tuo immenso dolore e quello della tua famiglia è anche il nostro. Riposa in pace cara Francesca”. E anche l’Inter ha voluto far sentire la propria vicinanza all’ex campione della Nazionale: “Il Club e i tifosi nerazzurri abbracciano con grande affetto Gennaro Gattuso nel giorno della scomparsa della sorella Francesca”.

