Coronavirus, i dati al 2 giugno in ogni provincia italiana e in tutti i comuni della Lombardia

Tutti i dati sul coronavirus in Italia del 2 giugno: dalla provincia più colpita alla meno colpita e per ogni regione. Statistiche e tabelle. Per la Lombardia i contagi di ogni comune. Il database più completo d’Italia

Sono 55 i morti da coronavirus in Italia al 2 giugno, per un totale di 33530. I contagi salgono di 318 unità, con una crescita dello 0,14% e portano il totale a 233515 casi, dei quali 39893 tuttora positivi e 160092 guariti. Restano ricoverati 5916 pazienti, di cui 408 in terapia intensiva.

La situazione insomma, va nettamente migliorando, ma non come altrove.

In Spagna, dove il coronavirus si è diffuso dopo rispetto all’Italia, e che ha avuto zone con una mortalità altissima, come Madrid, la situazione è migliorata prima: da due giorni non si registrano decessi. Da noi, i numeri sono tenuti alti dal bacino del Po.

Ma è sempre più basso, finalmente, il numero dei decessi da coronavirus anche in Lombardia: + 12 contro i 19 di ieri, che portano il totale a 16143 vittime.

I contagi sono però di gran lunga sempre i più alti d’Italia: 187 in 24 ore, che fanno salire il numero dei casi a 89205. Il tasso di letalità in regione tende leggermente ad abbassarsi, assestandosi al 18%.

***

La tabella con i numeri italiani

(Clicca sulla foto per ingrandirla)

***

I contagi in Italia per provincia, dalla più colpita alla meno colpita al 2 giugno

Milano (Lombardia): 23.139

Torino (Piemonte): 15.644

Brescia (Lombardia): 14.810

Bergamo (Lombardia): 13.388

Cremona (Lombardia): 6.464

Genova (Liguria): 5.725

Roma (Lazio): 5.654

Monza e della Brianza (Lombardia): 5.528

Pavia (Lombardia): 5.362

Verona (Veneto): 5.100

Bologna (Emilia-Romagna): 5.034

Reggio nell’Emilia (Emilia-Romagna): 4.952

Piacenza (Emilia-Romagna): 4.493

Trento (P.A. Trento): 4.432

Alessandria (Piemonte): 3.944

Padova (Veneto): 3.933

Modena (Emilia-Romagna): 3.918

Como (Lombardia): 3.880

Varese (Lombardia): 3.632

Parma (Emilia-Romagna): 3.529

Lodi (Lombardia): 3.476

Firenze (Toscana): 3.471

Mantova (Lombardia): 3.365

Vicenza (Veneto): 2.849

Cuneo (Piemonte): 2.783

Lecco (Lombardia): 2.751

Pesaro e Urbino (Marche): 2.745

Novara (Piemonte): 2.707

Venezia (Veneto): 2.665

Treviso (Veneto): 2.658

Napoli (Campania): 2.617

Bolzano (P.A. Bolzano): 2.598

Rimini (Emilia-Romagna): 2.156

In fase di definizione/aggiornamento (Lombardia): 1.942

Ancona (Marche): 1.872

Asti (Piemonte): 1.840

Forlì-Cesena (Emilia-Romagna): 1.723

Savona (Liguria): 1.571

Imperia (Liguria): 1.542

Pescara (Abruzzo): 1.522

Bari (Puglia): 1.487

Sondrio (Lombardia): 1.468

Trieste (Friuli Venezia Giulia): 1.388

Lucca (Toscana): 1.363

Vercelli (Piemonte): 1.305

Aosta (Valle d’Aosta): 1.187

Belluno (Veneto): 1.171

Foggia (Puglia): 1.156

Macerata (Marche): 1.123

Verbano-Cusio-Ossola (Piemonte): 1.111

Catania (Sicilia): 1.072

Massa Carrara (Toscana): 1.049

Biella (Piemonte): 1.034

Ravenna (Emilia-Romagna): 1.028

Perugia (Umbria): 1.004

Ferrara (Emilia-Romagna): 995

Udine (Friuli Venezia Giulia): 986

Pisa (Toscana): 896

La Spezia (Liguria): 892

Sassari (Sardegna): 870

Chieti (Abruzzo): 823

Pordenone (Friuli Venezia Giulia): 688

Salerno (Campania): 686

Arezzo (Toscana): 677

Pistoia (Toscana): 676

Teramo (Abruzzo): 654

Brindisi (Puglia): 650

Frosinone (Lazio): 618

Palermo (Sicilia): 580

Messina (Sicilia): 565

Prato (Toscana): 565

Livorno (Toscana): 556

Avellino (Campania): 547

Latina (Lazio): 542

Lecce (Puglia): 515

Fermo (Marche): 469

Cosenza (Calabria): 468

Caserta (Campania): 460

Rovigo (Veneto): 442

Siena (Toscana): 438

Viterbo (Lazio): 429

Grosseto (Toscana): 426

Enna (Sicilia): 425

Rieti (Lazio): 386

Barletta-Andria-Trani (Puglia): 380

Terni (Umbria): 372

Campobasso (Molise): 359

In fase di definizione/aggiornamento (Piemonte): 347

In fase di definizione/aggiornamento (Veneto): 344

In fase di definizione/aggiornamento (Campania): 291

Ascoli Piceno (Marche): 290

Taranto (Puglia): 281

Reggio di Calabria (Calabria): 275

Cagliari (Sardegna): 252

Siracusa (Sicilia): 251

L’Aquila (Abruzzo): 246

In fase di definizione/aggiornamento (Marche): 235

Catanzaro (Calabria): 214

Gorizia (Friuli Venezia Giulia): 214

Matera (Basilicata): 208

Benevento (Campania): 208

Potenza (Basilicata): 191

Caltanissetta (Sicilia): 176

Agrigento (Sicilia): 141

Trapani (Sicilia): 140

Crotone (Calabria): 118

In fase di definizione/aggiornamento (Lazio): 114

Sud Sardegna (Sardegna): 97

Ragusa (Sicilia): 97

Vibo Valentia (Calabria): 81

Nuoro (Sardegna): 79

Oristano (Sardegna): 59

Isernia (Molise): 58

In fase di definizione/aggiornamento (Umbria): 55

In fase di definizione/aggiornamento (Puglia): 29

In fase di definizione/aggiornamento (Molise): 19

In fase di definizione/aggiornamento (Abruzzo): 4

In fase di definizione/aggiornamento (Liguria): 4

In fase di definizione/aggiornamento (Calabria): 2

***

I contagi in Italia per regione, dalla più colpita alla meno colpita al 2 giugno

Lombardia: 89.205 (20.255)

Piemonte: 30.715 (4.828)

Emilia-Romagna: 27.828 (2.912)

Veneto: 19.162 (1.403)

Toscana: 10.117 (1.011)

Liguria: 9.734 (546)

Lazio: 7.743 (2.847)

Marche: 6.734 (1.326)

Campania: 4.809 (890)

Puglia: 4.498 (1.051)

P.A. Trento: 4.432 (283)

Sicilia: 3.447 (966)

Friuli Venezia Giulia: 3.276 (244)

Abruzzo: 3.249 (743)

P.A. Bolzano: 2.598 (120)

Umbria: 1.431 (31)

Sardegna: 1.357 (155)

Valle d’Aosta: 1.187 (13)

Calabria: 1.158 (112)

Molise: 436 (133)

Basilicata: 399 (24)

***

I contagi in Italia per regione, aumenti percentuali e differenze

Lombardia 89.205 (+187, +0,2%; ieri +50)

Emilia-Romagna 27.828 (+19, +0,1%; ieri +19)

Veneto 19.162 (+8, +0,1%; ieri +2)

Piemonte 30.715 (+57, +0,2%; ieri +21)

Marche 6.734 (+4, +0.1%; ieri nessun nuovo caso)

Liguria 9.734 (+15, +0,2%; ieri +56)

Campania 4.809 (+3, +0,1%; ieri +4)

Toscana 10.117 (+10, +0,1%; ieri +3)

Sicilia 3.447 (+4, +0.1; ieri nessun nuovo caso)

Lazio 7.743 (+5, +0,1%; ieri +10)

Friuli-Venezia Giulia 3.276 (+2, +0,1%; ieri +1)

Abruzzo 3.249 (+4, +0,1%, ieri +1)

Puglia 4498(nessun nuovo caso, ieri +4)

Umbria 1.431 (nessun nuovo caso per il settimo giorno consecutivo)

Bolzano 2.598 (nessun nuovo caso; ieri +1)

Calabria 1.158 (nessun nuovo caso per il sesto giorno di fila)

Sardegna 1.357 (nessun nuovo caso; ieri +1)

Valle d’Aosta 1.187 (nessun nuovo caso; ieri +3)

Trento 4.432 (nessun nuovo caso; ieri +2)

Molise 436 (nessun nuovo caso per il quarto giorno di fila)

Basilicata 399 (nessun nuovo caso per il nono giorno consecutivo)

***

La tabella sui contagi da coronavirus in Lombardia: positivi, decessi, guariti

(Clicca sulla foto per ingrandirla)

***

I contagi in Lombardia per ogni provincia

(Clicca sulla foto per ingrandirla)

Bergamo 13.388 (+14)

Brescia 14.810 (+36)

Como 3.880 (+26)

Cremona 6.464 (+3)

Lecco 2.751 (+6)

Lodi 3.476 (+2)

Monza e Brianza 5.528 (+7)

Milano 23.139 (+45)

Mantova 3.365 (+8)

Pavia 5.362 (+23)

Sondrio 1.468 (+4)

Varese 3.632 (+10)

***

