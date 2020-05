Coronavirus, i dati di ogni provincia italiana al 29 maggio e di tutta la Lombardia

Tutti i dati sul coronavirus in Italia del 29 maggio: dalla provincia più colpita alla meno colpita e per ogni regione. Statistiche e tabelle. Per la Lombardia i contagi di ogni comune. Il database più completo d’Italia

Sono 87 le vittime da coronavirus in Italia al 29 maggio, che portano il totale a 33229. Il morbo cresce dello 0,2%, con 516 casi in più, in calo rispetto a ieri quando erano stati 593.

Dall’inizio della pandemia i contagiati ufficiali sono 232248, dei quali 152844 guariti e 46175 positivi. Di questi ultimi 7094 sono ricoverati e 475 in terapia intensiva (-14).

Ma l’Italia contina a viaggiare a due marce: dei nuovi casi 354 arrivano dalla sola Lombardia, che insieme a Emilia Romagna e Piemonte conta quasi l’87% dei contagi odierni. Sempre dalla Lombardia arrivano 38 degli 87 decessi, e i numeri più alti si fanno registrate a Milano (+74), Brescia (+71) e Bergamo (+58).

Nessun nuovo caso invece in Umbria, Bolzano, Calabria, Valle d’Aosta, Abruzzo, Basilicata (per il quinto giorno).

La tabella con i numeri italiani

I contagi in Italia per provincia, dalla più colpita alla meno colpita al 29 maggio

Milano (Lombardia): 22.982

Torino (Piemonte): 15.559

Brescia (Lombardia): 14.683

Bergamo (Lombardia): 13.302

Cremona (Lombardia): 6.442

Genova (Liguria): 5.646

Roma (Lazio): 5.627

Monza e della Brianza (Lombardia): 5.510

Pavia (Lombardia): 5.293

Verona (Veneto): 5.093

Bologna (Emilia-Romagna): 5.006

Reggio nell’Emilia (Emilia-Romagna): 4.945

Piacenza (Emilia-Romagna): 4.475

Trento (P.A. Trento): 4.428

Padova (Veneto): 3.931

Modena (Emilia-Romagna): 3.909

Alessandria (Piemonte): 3.903

Como (Lombardia): 3.837

Varese (Lombardia): 3.590

Parma (Emilia-Romagna): 3.513

Lodi (Lombardia): 3.458

Firenze (Toscana): 3.458

Mantova (Lombardia): 3.339

Vicenza (Veneto): 2.845

Cuneo (Piemonte): 2.765

Pesaro e Urbino (Marche): 2.741

Lecco (Lombardia): 2.730

Novara (Piemonte): 2.683

Treviso (Veneto): 2.657

Venezia (Veneto): 2.656

Napoli (Campania): 2.611

Bolzano (P.A. Bolzano): 2.595

Rimini (Emilia-Romagna): 2.152

In fase di definizione/aggiornamento (Lombardia): 1.912

Ancona (Marche): 1.870

Asti (Piemonte): 1.811

Forlì-Cesena (Emilia-Romagna): 1.721

Savona (Liguria): 1.561

Pescara (Abruzzo): 1.517

Imperia (Liguria): 1.512

Bari (Puglia): 1.474

Sondrio (Lombardia): 1.459

Trieste (Friuli Venezia Giulia): 1.385

Lucca (Toscana): 1.361

Vercelli (Piemonte): 1.295

Aosta (Valle d’Aosta): 1.182

Belluno (Veneto): 1.165

Foggia (Puglia): 1.153

Macerata (Marche): 1.121

Verbano-Cusio-Ossola (Piemonte): 1.108

Catania (Sicilia): 1.072

Massa Carrara (Toscana): 1.046

Biella (Piemonte): 1.032

Ravenna (Emilia-Romagna): 1.026

Perugia (Umbria): 1.004

Ferrara (Emilia-Romagna): 992

Udine (Friuli Venezia Giulia): 982

La Spezia (Liguria): 897

Pisa (Toscana): 891

Sassari (Sardegna): 870

Chieti (Abruzzo): 820

Pordenone (Friuli Venezia Giulia): 686

Salerno (Campania): 685

Arezzo (Toscana): 676

Pistoia (Toscana): 674

Teramo (Abruzzo): 654

Brindisi (Puglia): 651

Frosinone (Lazio): 615

Palermo (Sicilia): 578

Messina (Sicilia): 565

Prato (Toscana): 564

Livorno (Toscana): 555

Avellino (Campania): 543

Latina (Lazio): 539

Lecce (Puglia): 515

Fermo (Marche): 469

Cosenza (Calabria): 468

Caserta (Campania): 459

Rovigo (Veneto): 442

Siena (Toscana): 438

Viterbo (Lazio): 429

Grosseto (Toscana): 425

Enna (Sicilia): 423

Rieti (Lazio): 385

Barletta-Andria-Trani (Puglia): 380

Terni (Umbria): 372

Campobasso (Molise): 359

In fase di definizione/aggiornamento (Piemonte): 345

In fase di definizione/aggiornamento (Veneto): 345

Ascoli Piceno (Marche): 290

In fase di definizione/aggiornamento (Campania): 283

Taranto (Puglia): 281

Reggio di Calabria (Calabria): 275

Cagliari (Sardegna): 251

Siracusa (Sicilia): 251

L’Aquila (Abruzzo): 246

In fase di definizione/aggiornamento (Marche): 232

Catanzaro (Calabria): 214

Gorizia (Friuli Venezia Giulia): 214

Matera (Basilicata): 208

Benevento (Campania): 206

Potenza (Basilicata): 191

Caltanissetta (Sicilia): 173

Agrigento (Sicilia): 141

Trapani (Sicilia): 140

Crotone (Calabria): 118

In fase di definizione/aggiornamento (Lazio): 114

Sud Sardegna (Sardegna): 97

Ragusa (Sicilia): 97

Vibo Valentia (Calabria): 81

Nuoro (Sardegna): 79

Oristano (Sardegna): 59

Isernia (Molise): 58

In fase di definizione/aggiornamento (Umbria): 55

In fase di definizione/aggiornamento (Puglia): 28

In fase di definizione/aggiornamento (Molise): 19

In fase di definizione/aggiornamento (Liguria): 3

In fase di definizione/aggiornamento (Calabria): 2

I contagi in Italia per regione, dalla più colpita alla meno colpita al 29 maggio

Lombardia: 88.537 (22.683) Piemonte: 30.501 (5.658) Emilia-Romagna: 27.739 (3.564) Veneto: 19.134 (1.849) Toscana: 10.088 (1.255) Liguria: 9.619 (994) Lazio: 7.709 (3.163) Marche: 6.723 (1.352) Campania: 4.787 (986) Puglia: 4.482 (1.283) P.A. Trento: 4.428 (410) Sicilia: 3.440 (1.137) Friuli Venezia Giulia: 3.267 (323) Abruzzo: 3.237 (770) P.A. Bolzano: 2.595 (154) Umbria: 1.431 (31) Sardegna: 1.356 (190) Valle d’Aosta: 1.182 (19) Calabria: 1.158 (159) Molise: 436 (162) Basilicata: 399 (33)

I contagi in Italia per regione, aumenti percentuali e differenze

Lombardia 88.537 (+354, +0,4%; ieri +382)

Emilia-Romagna 27.739 (+38, +0,1%; ieri +74)

Veneto 19.134 (+9, +0,1%; ieri +12)

Piemonte 30.501 (+56, +0,2%; ieri +58)

Marche 6.723 (+4, +0,1%; ieri +1)

Liguria 9.619 (+14, +0,2%; ieri +16)

Campania 4.787 (+10, +0,2%; ieri +4)

Toscana 10.088 (+2, +0,1%; ieri +4)

Sicilia 3.440 (+2, +0,1%; ieri +3)

Lazio 7.709 (+16, +0,2%; ieri +21)

Friuli-Venezia Giulia 3.267 (+5, +0,2%; ieri +7)

Abruzzo 3.237 (nessun nuovo caso; ieri +2)

Puglia 4.482 (+1, +0,1%; ieri +2)

Umbria 1.431 (nessun nuovo caso per il terzo giorno consecutivo)

Bolzano 2.595 (nessun nuovo caso; ieri +2)

Calabria 1.158 (nessun nuovo caso, come ieri)

Sardegna 1.356 (+1, +0,1%; ieri nessun nuovo caso)

Valle d’Aosta 1.182 (nessun nuovo caso; ieri +1)

Trento 4.428 (+3, +0,1%; ieri +3)

Molise 436 (+1, +0,2%; ieri +1)

Basilicata 399 (nessun nuovo caso per il quinto giorno consecutivo)

La tabella sui contagi da coronavirus in Lombardia: positivi, decessi, guariti

I contagi in Lombardia per ogni provincia

