L’OROSCOPO DEGLI ANGELI DEL FINE SETTIMANA

ARIETE: le decisioni di venerdì , prese saggiamente medit-attivando MELAHEL , ti porteranno in dono un sabato ricco di avvenimenti. Domenica la mente vola dove il corpo non può, possibili viaggi pensati sognati o realizzati per alleggerire l’anima dalle quotidiane fatiche.

TORO: si parla d’amore nel fine settimana per rinnovare un patto, o per raggiungere nuovi obiettivi, importante sarà studiarli insieme con il partner e MAHASIAH. Domenica avrete la giusta forza per offrirvi come mediatori di pace e portatori di speranza.

GEMELLI: non avete ancora trovato il modo di uscire da una situazione poco piacevole, chiedete a REMIEL di innalzarvi verso le stanze alte del castello e di fornivi il costume adatto per partecipare alla festa. Sotto di voi i giochi continuano, rimanete in silenzio e cercate di parlare per ultimi se volete ascolto.

CANCRO: in famiglia innalzatevi oltre le quotidianità e aprite gli occhi al mondo che vi sorride. URIEL vi vuole leggeri per tenervi accanto sulla nuvola che sale alle stelle. La miglior pazienza avrà gioco di goder ricompensa.

LEONE: dovete dare il tocco finale, il cesello d’artista ai vostri lavori. NITH HAIAH vi apre il libro della memoria Arcana per trovare le giuste note della Vostra melodia. Domenica cercate la pace attraverso i sensi e imparate a respirare il mondo meditando, si può fare.

VERGINE: obblighi e convenevoli vi legano più del necessario, considerate solo i legami del cuore e meditate attivamente sulla libertà d’amare con NATHANIEL. Domenica troverete la dimensione del vostro talento che non ha bisogno di pubblico ma di perseveranza discernimento.

BILANCIA: non tutto ciò che è perso è disperso. Le risposte che aspettate arriveranno non come annunci ma concretizzate. Meditattivate la forza loquace di CHAVAKIAN per diffondere il vostro pensiero recupererete il tempo che vi sembrava perso. Lasciate alle spalle la Luna per dirigervi al sole.

SCORPIONE: il venerdì porta consigli per un idea in crescita. Nasce sotto l’influsso di JELIEL a cui dovete il seme, ma sarà un Arcangelo, MICHAEL, che vi porterà la forza di pesare il giusto e lo sbagliato e di troncare l’inadeguato. Le stelle sono con voi, porgete un fiore profumate l’amore di gioia.

SAGITTARIO: il sole gira intorno a voi in questi giorni. Venerdì meditate sulla forza che avete e calibrate le vostre azioni con VEHUIAH. Saper crescere è un dono saper far crescere un’arte. La domenica passeggiate tra i fiori alla ricerca di nuovi pensieri.

CAPRICORNO: non vi basta più girare intorno alle cose, è tempo di arrivare dritti al punto. Datre un tagli ai pensieri negativi e fuligginosi con la spada di ARIEL e l e vostre preghiere potranno salire all’Alto. Tempo di nuove strade da percorrere anche soli con i vostri mezzi vincenti, siano carri o bighe.

ACQUARIO: le pagine del destino sono aperte e intonse, venerdì si comincia ascriverle, abbiate il coraggio di agire, anche di rifiutare ciò che non ritenete sia per voi. REMIEL vi aiuterà a respingere le forze oscure e domenica troverete il modo per esprimere il vostro talento.

PESCI: finalmente un fine settimana da film d’amore, di quelli rosa dove tutto accade per la felicità di personaggi e spettatori, sempre che, stiano tutti alla tua mercè. Alza il cuore verso JELIEL e l’amore scenderà come povere di stelle. Godi venerdì e sabato di baci e abbracci e studia le mosse future nella domenica.

