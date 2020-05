Coronavirus, i dati di ogni provincia italiana al 28 maggio e di tutta la Lombardia

Tutti i dati sul coronavirus in Italia del 28 maggio: dalla provincia più colpita alla meno colpita e per ogni regione. Statistiche e tabelle. Per la Lombardia i contagi di ogni comune. Il database più completo d’Italia

Sono 70 le vittime da coronavirus in Italia al 28 maggio, 20 delle quali nella sola Lombardia. Il morbo continua a espandersi ai minimi, ossia dello 0,3%, ma sempre im maniera disomogenea: 593 contagi in più (ieri erano 584), di cui 382 in Lombardia.

Mentre non si registrano contagi in Umbria, Calabria, Sardegna e Basilicata. E contagi irrisori nelle Marche, Molise e Valle d’Aosta (+1), in Abruzzo e Puglia e Bolzano (+2), in Sicilia e a Trento (+3) in Campania e Toscana (+4), in Friuli (+7). Lombardia, Emilia e Piemonte fanno registrare de sole l’86,6% dei contagi di tutto il Paese.

I colpiti dall’inizio dell’epidemia sono 231732. Di questi 33142 sono morti, 150604 sono stati dimessi (+3503 in un un giorno) e 47986 sono ancora positivi.

In ospedale ci sono 7379 pazienti e 489 si trovano in terapia intensiva.

La tabella con i numeri italiani

I contagi in Italia per provincia, dalla più colpita alla meno colpita al 28 maggio

Milano (Lombardia): 22.908

Torino (Piemonte): 15.527

Brescia (Lombardia): 14.612

Bergamo (Lombardia): 13.244

Cremona (Lombardia): 6.429

Genova (Liguria): 5.638

Roma (Lazio): 5.614

Monza e della Brianza (Lombardia): 5.480

Pavia (Lombardia): 5.261

Verona (Veneto): 5.087

Bologna (Emilia-Romagna): 4.998

Reggio nell’Emilia (Emilia-Romagna): 4.935

Piacenza (Emilia-Romagna): 4.475

Trento (P.A. Trento): 4.425

Padova (Veneto): 3.930

Modena (Emilia-Romagna): 3.908

Alessandria (Piemonte): 3.895

Como (Lombardia): 3.823

Varese (Lombardia): 3.549

Parma (Emilia-Romagna): 3.504

Firenze (Toscana): 3.457

Lodi (Lombardia): 3.447

Mantova (Lombardia): 3.330

Vicenza (Veneto): 2.843

Cuneo (Piemonte): 2.759

Pesaro e Urbino (Marche): 2.740

Lecco (Lombardia): 2.729

Novara (Piemonte): 2.679

Treviso (Veneto): 2.657

Venezia (Veneto): 2.657

Napoli (Campania): 2.601

Bolzano (P.A. Bolzano): 2.595

Rimini (Emilia-Romagna): 2.150

In fase di definizione/aggiornamento (Lombardia): 1.917

Ancona (Marche): 1.870

Asti (Piemonte): 1.806

Forlì-Cesena (Emilia-Romagna): 1.720

Savona (Liguria): 1.560

Pescara (Abruzzo): 1.518

Imperia (Liguria): 1.512

Bari (Puglia): 1.472

Sondrio (Lombardia): 1.454

Trieste (Friuli Venezia Giulia): 1.384

Lucca (Toscana): 1.361

Vercelli (Piemonte): 1.294

Aosta (Valle d’Aosta): 1.182

Belluno (Veneto): 1.166

Foggia (Puglia): 1.153

Macerata (Marche): 1.118

Verbano-Cusio-Ossola (Piemonte): 1.109

Catania (Sicilia): 1.072

Massa Carrara (Toscana): 1.046

Biella (Piemonte): 1.032

Ravenna (Emilia-Romagna): 1.024

Perugia (Umbria): 1.004

Ferrara (Emilia-Romagna): 987

Udine (Friuli Venezia Giulia): 981

La Spezia (Liguria): 893

Pisa (Toscana): 891

Sassari (Sardegna): 870

Chieti (Abruzzo): 820

Salerno (Campania): 684

Pordenone (Friuli Venezia Giulia): 684

Arezzo (Toscana): 676

Pistoia (Toscana): 674

Teramo (Abruzzo): 654

Brindisi (Puglia): 652

Frosinone (Lazio): 615

Palermo (Sicilia): 578

Messina (Sicilia): 565

Prato (Toscana): 564

Livorno (Toscana): 554

Avellino (Campania): 543

Latina (Lazio): 539

Lecce (Puglia): 513

Fermo (Marche): 469

Cosenza (Calabria): 468

Caserta (Campania): 456

Rovigo (Veneto): 442

Siena (Toscana): 438

Viterbo (Lazio): 428

Grosseto (Toscana): 425

Enna (Sicilia): 422

Rieti (Lazio): 383

Barletta-Andria-Trani (Puglia): 381

Terni (Umbria): 372

Campobasso (Molise): 358

In fase di definizione/aggiornamento (Piemonte): 344

In fase di definizione/aggiornamento (Veneto): 343

Ascoli Piceno (Marche): 290

In fase di definizione/aggiornamento (Campania): 288

Taranto (Puglia): 281

Reggio di Calabria (Calabria): 275

Siracusa (Sicilia): 251

Cagliari (Sardegna): 250

L’Aquila (Abruzzo): 245

In fase di definizione/aggiornamento (Marche): 232

Catanzaro (Calabria): 214

Gorizia (Friuli Venezia Giulia): 213

Matera (Basilicata): 208

Benevento (Campania): 205

Potenza (Basilicata): 191

Caltanissetta (Sicilia): 173

Agrigento (Sicilia): 141

Trapani (Sicilia): 139

Crotone (Calabria): 118

In fase di definizione/aggiornamento (Lazio): 114

Sud Sardegna (Sardegna): 97

Ragusa (Sicilia): 97

Vibo Valentia (Calabria): 81

Nuoro (Sardegna): 79

Oristano (Sardegna): 59

Isernia (Molise): 58

In fase di definizione/aggiornamento (Umbria): 55

In fase di definizione/aggiornamento (Puglia): 29

In fase di definizione/aggiornamento (Molise): 19

In fase di definizione/aggiornamento (Calabria): 2

In fase di definizione/aggiornamento (Liguria): 2

I contagi in Italia per regione, dalla più colpita alla meno colpita al 28 maggio

Lombardia: 88.183 (22.913)

Piemonte: 30.445 (6.072)

Emilia-Romagna: 27.701 (3.750)

Veneto: 19.125 (2.025)

Toscana: 10.086 (1.380)

Liguria: 9.605 (1.145)

Lazio: 7.693 (3.405)

Marche: 6.719 (1.346)

Campania: 4.777 (1.012)

Puglia: 4.481 (1.395)

P.A. Trento: 4.425 (458)

Sicilia: 3.438 (1.145)

Friuli Venezia Giulia: 3.262 (336)

Abruzzo: 3.237 (824)

P.A. Bolzano: 2.595 (157)

Umbria: 1.431 (33)

Sardegna: 1.355 (200)

Valle d’Aosta: 1.182 (23)

Calabria: 1.158 (170)

Molise: 435 (163)

Basilicata: 399 (34)

I contagi in Italia per regione, aumenti percentuali e differenze

Lombardia 88.183 (+382, +0,4%; ieri +384)

Emilia-Romagna 27.701 (+74, +0,3%; ieri +16)

Veneto 19.125 (+12, +0,1%; ieri +8)

Piemonte 30.445 (+58, +0,2%; ieri + 73)

Marche 6.719 (+1, +0,1%; ieri nessun nuovo caso)

Liguria 9.605 (+16, +0,2%; ieri +39)

Campania 4.777 (+4, +0,1%; ieri +6)

Toscana 10.086 (+4, +0,1%; ieri +12)

Sicilia 3.438 (+3, +0,1%; ieri +5)

Lazio 7.693 (+21, +0,3%; ieri +11)

Friuli-Venezia Giulia 3.262 (+7, +0,2%; ieri +4)

Abruzzo 3.237 (+2, +0,1%; ieri +5)

Puglia 4.481 (+2, +0,1%; ieri +10)

Umbria 1.431 (nessun nuovo caso, come ieri)

Bolzano 2.595 (+2, +0,1%; ieri nessun nuovo caso)

Calabria 1.158 (nessun nuovo caso; ieri +1)

Sardegna 1.355 (nessun nuovo caso; ieri +1)

Valle d’Aosta 1.182 (+1, +0,1%; ieri nessun nuovo caso)

Trento 4.425 (+3, +0,1%; ieri +7)

Molise 435 (+1, +0,2%; ieri +2)

Basilicata 399 (nessun nuovo caso per il quarto giorno consecutivo)

La tabella sui contagi da coronavirus in Lombardia: positivi, decessi, guariti

I contagi in Lombardia per ogni provincia

(Clicca sulla foto per ingrandirla)

