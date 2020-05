Coronavirus, i dati di ogni provincia italiana al 25 maggio e di tutta la Lombardia

Tutti i dati sul coronavirus in Italia del 26 maggio: dalla provincia più colpita alla meno colpita e per ogni regione. Statistiche e tabelle. Per la Lombardia i contagi di ogni comune. Il database più completo d’Italia

Sono 78 le vittime da coronavirus in Italia al 26 maggio, per un totale di 32955 decessi dall’inizio dell’epidemia. Il morbo si espande dello 0,2%, con 397 contagati in più, arrivando a 230555, dei quali 52942 tuttora positivi. Sono 144658 i guariti, mentre restano in ospedale 7917 pazienti, di cui 521 in terapia intensiva.

Ma la situazione è molto diversa nella penisola. Si segnala che ci sono ben 53 province con zero nuovi casi: tutte quelle di Calabria, Umbria, Molise e Basilicata, 7 della Sicilia e altrettante della Toscana. Al nord zero casi a Udine, Gorizia, Treviso, Vicenza, Rovigo, Ravenna, Reggio Emilia, Mantova, Forlì, Savona, La Spezia e Bolzano.

Ma Mantova a parte, è sempre la Lombardia ad avere i numeri più alti, con 159 contagi in più in un giorno e 22 nuove vittime, che portano ad un totale di 15896 morti. Il tasso di letalità resta altissimo: al 18,2%. I tamponi effettuati sono quasi il doppio di ieri e hanno trovato un numero di positivi pari all’1,7%, mentre ieri era al 2,6/%.

***

La tabella con i numeri italiani

(Clicca sulla foto per ingrandirla)

***

I contagi in Italia per provincia, dalla più colpita alla meno colpita al 25 maggio

Milano (Lombardia): 22.764 Torino (Piemonte): 15.460 Brescia (Lombardia): 14.489 Bergamo (Lombardia): 12.977 Cremona (Lombardia): 6.400 Roma (Lazio): 5.591 Genova (Liguria): 5.589 Monza e della Brianza (Lombardia): 5.460 Pavia (Lombardia): 5.229 Verona (Veneto): 5.079 Bologna (Emilia-Romagna): 4.966 Reggio nell’Emilia (Emilia-Romagna): 4.933 Piacenza (Emilia-Romagna): 4.465 Trento (P.A. Trento): 4.415 Padova (Veneto): 3.929 Modena (Emilia-Romagna): 3.899 Alessandria (Piemonte): 3.874 Como (Lombardia): 3.785 Varese (Lombardia): 3.520 Parma (Emilia-Romagna): 3.478 Firenze (Toscana): 3.452 Lodi (Lombardia): 3.412 Mantova (Lombardia): 3.327 Vicenza (Veneto): 2.835 Cuneo (Piemonte): 2.752 Pesaro e Urbino (Marche): 2.740 Lecco (Lombardia): 2.724 Novara (Piemonte): 2.664 Venezia (Veneto): 2.657 Treviso (Veneto): 2.656 Napoli (Campania): 2.595 Bolzano (P.A. Bolzano): 2.593 Rimini (Emilia-Romagna): 2.142 In fase di definizione/aggiornamento (Lombardia): 1.901 Ancona (Marche): 1.870 Asti (Piemonte): 1.790 Forlì-Cesena (Emilia-Romagna): 1.719 Savona (Liguria): 1.545 Imperia (Liguria): 1.517 Pescara (Abruzzo): 1.513 Bari (Puglia): 1.474 Sondrio (Lombardia): 1.429 Trieste (Friuli Venezia Giulia): 1.377 Lucca (Toscana): 1.360 Vercelli (Piemonte): 1.288 Aosta (Valle d’Aosta): 1.181 Belluno (Veneto): 1.162 Foggia (Puglia): 1.142 Macerata (Marche): 1.117 Verbano-Cusio-Ossola (Piemonte): 1.106 Catania (Sicilia): 1.071 Massa Carrara (Toscana): 1.044 Biella (Piemonte): 1.032 Ravenna (Emilia-Romagna): 1.023 Perugia (Umbria): 1.004 Ferrara (Emilia-Romagna): 986 Udine (Friuli Venezia Giulia): 981 La Spezia (Liguria): 897 Pisa (Toscana): 888 Sassari (Sardegna): 870 Chieti (Abruzzo): 819 Pordenone (Friuli Venezia Giulia): 683 Salerno (Campania): 681 Arezzo (Toscana): 676 Pistoia (Toscana): 673 Teramo (Abruzzo): 652 Brindisi (Puglia): 651 Frosinone (Lazio): 613 Palermo (Sicilia): 576 Messina (Sicilia): 564 Prato (Toscana): 562 Livorno (Toscana): 553 Avellino (Campania): 543 Latina (Lazio): 536 Lecce (Puglia): 511 Fermo (Marche): 469 Cosenza (Calabria): 468 Caserta (Campania): 454 Rovigo (Veneto): 442 Siena (Toscana): 438 Viterbo (Lazio): 427 Grosseto (Toscana): 424 Enna (Sicilia): 421 Barletta-Andria-Trani (Puglia): 382 Rieti (Lazio): 380 Terni (Umbria): 372 Campobasso (Molise): 355 In fase di definizione/aggiornamento (Piemonte): 348 In fase di definizione/aggiornamento (Veneto): 345 In fase di definizione/aggiornamento (Campania): 290 Ascoli Piceno (Marche): 290 Taranto (Puglia): 280 Reggio di Calabria (Calabria): 274 Cagliari (Sardegna): 249 Siracusa (Sicilia): 248 L’Aquila (Abruzzo): 246 In fase di definizione/aggiornamento (Marche): 232 Catanzaro (Calabria): 214 Gorizia (Friuli Venezia Giulia): 210 Matera (Basilicata): 208 Benevento (Campania): 204 Potenza (Basilicata): 191 Caltanissetta (Sicilia): 173 Agrigento (Sicilia): 141 Trapani (Sicilia): 139 Crotone (Calabria): 118 In fase di definizione/aggiornamento (Lazio): 114 Sud Sardegna (Sardegna): 97 Ragusa (Sicilia): 97 Vibo Valentia (Calabria): 81 Nuoro (Sardegna): 79 Oristano (Sardegna): 59 Isernia (Molise): 58 In fase di definizione/aggiornamento (Umbria): 55 In fase di definizione/aggiornamento (Puglia): 29 In fase di definizione/aggiornamento (Molise): 19 In fase di definizione/aggiornamento (Calabria): 2 In fase di definizione/aggiornamento (Liguria): 2

***

I contagi in Italia per regione, dalla più colpita alla meno colpita al 25 maggio

Lombardia: 87.417 (24.477)

Piemonte: 30.314 (6.941)

Emilia-Romagna: 27.611 (4.146)

Veneto: 19.105 (2.431)

Toscana: 10.070 (1.522)

Liguria: 9.550 (1.438)

Lazio: 7.661 (3.538)

Marche: 6.718 (1.575)

Campania: 4.767 (1.184)

Puglia: 4.469 (1.539)

P.A. Trento: 4.415 (513)

Sicilia: 3.430 (1.430)

Friuli Venezia Giulia: 3.251 (375)

Abruzzo: 3.230 (909)

P.A. Bolzano: 2.593 (179)

Umbria: 1.431 (42)

Sardegna: 1.354 (224)

Valle d’Aosta: 1.181 (31)

Calabria: 1.157 (238)

Molise: 432 (174)

Basilicata: 399 (36)

***

I contagi in Italia per regione, aumenti percentuali e differenze

Lombardia 87.417 (+159, +0,2%; ieri +148)

Emilia-Romagna 27.611 (+24, +0,1%; ieri +29)

Veneto 19.105 (+8, +0,1%; ieri +11)

Piemonte 30.314 (+86, +0,3%; ieri +48)

Marche 6.718 (+2, +0,1%; ieri +2)

Liguria 9.550 (+53, +0,6%%; ieri +17)

Campania 4.767 (+12, +0,3%; ieri +6)

Toscana 10.070 (+3, +0,1%; ieri +5)

Sicilia 3.430 (+3, +0,1%; ieri +4)

Lazio 7.661 (+18, +0,2%; ieri +16)

Friuli-Venezia Giulia 3.251 (+11, +0,3%; ieri +4)

Abruzzo 3.230 (+3, +0,1%; ieri +1)

Puglia 4.469 (+2, +0,1%; ieri +9)

Umbria 1.431 (+1, +0,1%; ieri nessun nuovo caso)

Bolzano 2.593 (nessun nuovo caso, come ieri)

Calabria 1.157 (nessun nuovo caso per il quarto giorno consecutivo)

Sardegna 1.354 (nessun nuovo caso; ieri -2 per un riconteggio. Oggi quinto giorno consecutivo senza nuovi contagi)

Valle d’Aosta 1.181 (+2, +0,2%; ieri +1)

Trento 4.415 (+10, +0,2%; ieri +1)

Molise 432 (nessun nuovo caso, come ieri)

Basilicata 399 (nessun nuovo caso, come ieri)

***

La tabella sui contagi da coronavirus in Lombardia: positivi, decessi, guariti

(Clicca sulla foto per ingrandirla)

***

I contagi in Lombardia per ogni provincia

(Clicca sulla foto per ingrandirla)

Bergamo 12.977 (+23 )

Brescia 14.489 (+10)

Como 3.785 (+25)

Cremona 6.400 (+4)

Lecco 2.724 (0)

Lodi 3.412 (+6)

Monza e Brianza 5.460 (0)

Milano 22.764 (+38)

Mantova 3.327 (+7)

Pavia 5.229 (+23)

Sondrio 1.429 ( +3)

Varese 3.520 (+9)

***

I contagi da coronavirus nei comuni della Lombardia: trova il tuo sul motore di ricerca