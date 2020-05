Coronavirus, i dati di ogni provincia italiana al 24 maggio e di tutta la Lombardia

In Lombardia nessun decesso da coronavirus al 24 maggio. Restano alti i contagi a Bergamo. In Italia 50 vittime e 531 nuovi casi. I dati sono forniti dalla Regione Lombardia e dal ministero della Salute. Per la Lombardia sono disponibili i numeri di tutti i comuni.

***

La tabella con i numeri italiani

(Clicca sulla foto per ingrandirla)

***

I contagi in Italia per provincia, dalla più colpita alla meno colpita al 24 maggio

Milano (Lombardia): 22.680

Torino (Piemonte): 15.399

Brescia (Lombardia): 14.476

Bergamo (Lombardia): 12.906

Cremona (Lombardia): 6.391

Roma (Lazio): 5.565

Genova (Liguria): 5.541

Monza e della Brianza (Lombardia): 5.439

Pavia (Lombardia): 5.202

Verona (Veneto): 5.075

Bologna (Emilia-Romagna): 4.942

Reggio nell’Emilia (Emilia-Romagna): 4.929

Piacenza (Emilia-Romagna): 4.459

Trento (P.A. Trento): 4.404

Padova (Veneto): 3.927

Modena (Emilia-Romagna): 3.896

Alessandria (Piemonte): 3.848

Como (Lombardia): 3.757

Varese (Lombardia): 3.506

Parma (Emilia-Romagna): 3.474

Firenze (Toscana): 3.451

Lodi (Lombardia): 3.403

Mantova (Lombardia): 3.320

Vicenza (Veneto): 2.834

Pesaro e Urbino (Marche): 2.740

Cuneo (Piemonte): 2.739

Lecco (Lombardia): 2.720

Novara (Piemonte): 2.658

Treviso (Veneto): 2.655

Venezia (Veneto): 2.649

Bolzano (P.A. Bolzano): 2.593

Napoli (Campania): 2.589

Rimini (Emilia-Romagna): 2.134

In fase di definizione/aggiornamento (Lombardia): 1.894

Ancona (Marche): 1.869

Asti (Piemonte): 1.775

Forlì-Cesena (Emilia-Romagna): 1.719

Savona (Liguria): 1.539

Pescara (Abruzzo): 1.512

Imperia (Liguria): 1.501

Bari (Puglia): 1.465

Sondrio (Lombardia): 1.416

Trieste (Friuli Venezia Giulia): 1.374

Lucca (Toscana): 1.360

Vercelli (Piemonte): 1.270

Aosta (Valle d’Aosta): 1.178

Belluno (Veneto): 1.159

Foggia (Puglia): 1.142

Macerata (Marche): 1.116

Verbano-Cusio-Ossola (Piemonte): 1.104

Catania (Sicilia): 1.068

Massa Carrara (Toscana): 1.044

Biella (Piemonte): 1.031

Ravenna (Emilia-Romagna): 1.020

Perugia (Umbria): 1.003

Ferrara (Emilia-Romagna): 985

Udine (Friuli Venezia Giulia): 980

La Spezia (Liguria): 897

Pisa (Toscana): 886

Sassari (Sardegna): 871

Chieti (Abruzzo): 818

Salerno (Campania): 679

Arezzo (Toscana): 676

Pordenone (Friuli Venezia Giulia): 672

Pistoia (Toscana): 671

Brindisi (Puglia): 652

Teramo (Abruzzo): 650

Frosinone (Lazio): 613

Palermo (Sicilia): 574

Messina (Sicilia): 563

Prato (Toscana): 562

Livorno (Toscana): 551

Avellino (Campania): 537

Latina (Lazio): 531

Lecce (Puglia): 511

Cosenza (Calabria): 468

Fermo (Marche): 468

Caserta (Campania): 453

Rovigo (Veneto): 442

Siena (Toscana): 438

Viterbo (Lazio): 426

Grosseto (Toscana): 423

Enna (Sicilia): 421

Barletta-Andria-Trani (Puglia): 381

Rieti (Lazio): 379

Terni (Umbria): 372

In fase di definizione/aggiornamento (Piemonte): 356

Campobasso (Molise): 355

In fase di definizione/aggiornamento (Veneto): 345

Ascoli Piceno (Marche): 290

In fase di definizione/aggiornamento (Campania): 287

Taranto (Puglia): 278

Reggio di Calabria (Calabria): 274

Cagliari (Sardegna): 249

Siracusa (Sicilia): 248

L’Aquila (Abruzzo): 246

In fase di definizione/aggiornamento (Marche): 231

Catanzaro (Calabria): 214

Gorizia (Friuli Venezia Giulia): 210

Matera (Basilicata): 208

Benevento (Campania): 204

Potenza (Basilicata): 191

Caltanissetta (Sicilia): 172

Agrigento (Sicilia): 141

Trapani (Sicilia): 139

Crotone (Calabria): 118

In fase di definizione/aggiornamento (Lazio): 113

Sud Sardegna (Sardegna): 97

Ragusa (Sicilia): 97

Vibo Valentia (Calabria): 81

Nuoro (Sardegna): 79

Oristano (Sardegna): 60

Isernia (Molise): 58

In fase di definizione/aggiornamento (Umbria): 55

In fase di definizione/aggiornamento (Puglia): 29

In fase di definizione/aggiornamento (Molise): 19

In fase di definizione/aggiornamento (Calabria): 2

In fase di definizione/aggiornamento (Liguria): 2

***

I contagi in Italia per regione, dalla più colpita alla meno colpita al 24 maggio

Lombardia: 87.110 (25.614)

Piemonte: 30.180 (7.703)

Emilia-Romagna: 27.558 (4.457)

Veneto: 19.086 (2.660)

Toscana: 10.062 (1.700)

Liguria: 9.480 (1.624)

Lazio: 7.627 (3.569)

Marche: 6.714 (1.692)

Campania: 4.749 (1.268)

Puglia: 4.458 (1.793)

P.A. Trento: 4.404 (535)

Sicilia: 3.423 (1.453)

Friuli Venezia Giulia: 3.236 (412)

Abruzzo: 3.226 (1.092)

P.A. Bolzano: 2.593 (195)

Umbria: 1.430 (53)

Sardegna: 1.356 (245)

Valle d’Aosta: 1.178 (32)

Calabria: 1.157 (275)

Molise: 432 (183)

Basilicata: 399 (39)

***

I contagi in Italia per regione, aumenti percentuali e differenze

Lombardia 87.110 (+285, +0,3%; ieri +441)

Emilia-Romagna 27.558 (+45, +0,2%; ieri +43)

Veneto 19.086 (+17, +0,1%; ieri +10)

Piemonte 30.180 (+43, +0,1%; ieri +60)

Marche 6.714 (+13, +0,2%; ieri +4)

Liguria 9.480 (+53, +0,6%; ieri +38)

Campania 4.749 (+5, +0,1%; ieri +11)

Toscana 10.062 (+15, +0,1%; ieri +12)

Sicilia 3.423 (+2, +0,1%; ieri nessun nuovo caso)

Lazio 7.627 (+20, +0,3%; ieri +18)

Friuli-Venezia Giulia 3.236 (+3, +0,1%; ieri + 6)

Abruzzo 3.226 (+5, +0,2%; ieri +1)

Puglia 4.458 (+10, +0,2%; ieri +8)

Umbria 1.430 (nessun nuovo caso; ieri +1)

Bolzano 2.593 (+3, +0,1%; ieri nessun nuovo caso)

Calabria 1.157 (nessun nuovo caso, come ieri)

Sardegna 1.356 (nessun nuovo caso da tre giorni)

Valle d’Aosta 1.178 (+1, +0,1%; ieri nessun nuovo caso)

Trento 4.404 (+9, +0,2%; ieri +7)

Molise 432 (+1, +0,2%; ieri +5)

Basilicata 399 (+1, +0,2%; ieri +4)

***

I contagi da coronavirus per ogni provincia italiana divisi per regioni

LOMBARDIA

Bergamo 12.906

Brescia 14.476

Como 3.757

Cremona 6.391

Lecco 2.720

Lodi 3.403

Monza Brianza 5.439

Milano 22.680

Mantova 3.320

Pavia 5.202

Sondrio 1.416

Varese 3.506

Altro/in fase di verifica 1.894

EMILIA-ROMAGNA

Piacenza 4.459

Parma 3.474

Reggio Emilia 4.929

Modena 3.896

Bologna 4.942

Ferrara 985

Ravenna 1.020

Forlì Cesena 1.719

Rimini 2.134

Altro/in fase di verifica 0

VENETO

Padova 3.927

Venezia 2.649

Rovigo 442

Vicenza 2.834

Verona 5.075

Belluno 1.159

Treviso 2.655

Altro/in fase di verifica 345

MARCHE

Ancona 1.869

Pesaro e Urbino 2.740

Macerata 1.116

Fermo 468

Ascoli Piceno 290

Altro/in fase di verifica 231

PIEMONTE

Alessandria 3.848

Asti 1.775

Biella 1.031

Cuneo 2.739

Novara 2.658

Torino 15.399

Vercelli 1.270

Verbano-Cusio-Ossola 1.104

Altro/in fase di verifica 356

VALLE D’AOSTA

Aosta 1.178

Altro/in fase di verifica 0

TRENTINO ALTO ADIGE

Bolzano 2.593

Trento 4.404

Altro/in fase di verifica 0

TOSCANA

Firenze 3.451

Pistoia 671

Lucca 1.360

Siena 438

Massa Carrara 1.044

Arezzo 676

Pisa 886

Livorno 551

Grosseto 423

Prato 562

Altro/in fase di verifica 0

CAMPANIA

Napoli 2.589

Avellino 537

Benevento 204

Caserta 453

Salerno 679

Altro/in fase di verifica 287

LAZIO

Roma 5.565

Frosinone 613

Rieti 379

Viterbo 426

Latina 531

Altro/in fase di verifica 113

LIGURIA

Savona 1.539

La Spezia 897

Imperia 1.501

Genova 5.541

Altro/in fase di verifica 2

FRIULI VENEZIA GIULIA

Trieste 1.374

Gorizia 210

Udine 980

Pordenone 672

Altro/in fase di verifica 0

SICILIA

Agrigento 141

Caltanissetta 172

Catania 1.068

Enna 421

Messina 563

Palermo 574

Ragusa 97

Siracusa 248

Trapani 139

Altro/in fase di verifica 0

PUGLIA

Bari 1.465

Barletta Andria Trani 381

Brindisi 652

Foggia 1.142

Lecce 511

Taranto 278

Altro/in fase di verifica 29

UMBRIA

Terni 372

Perugia 1.003

Altro/in fase di verifica 55

ABRUZZO

L’Aquila 246

Chieti 818

Pescara 1.512

Teramo 650

Altro/in fase di verifica 0

MOLISE

Campobasso 355

Isernia 58

Altro/in fase di verifica 19

SARDEGNA

Cagliari 249

Sud Sardegna 97

Oristano 60

Nuoro 79

Sassari 871

Altro/ in fase di verifica 0

BASILICATA

Potenza 191

Matera 208

Altro/in fase di verifica 0

CALABRIA

Cosenza 468

Reggio Calabria 274

Catanzaro 214

Vibo Valentia 81

Crotone 118

Altro/in fase di verifica 2

***

La tabella sui contagi da coronavirus in Lombardia: positivi, decessi, guariti

(Clicca sulla foto per ingrandirla)

***

La tabella sui contagi in Lombardia per ogni provincia

(Clicca sulla foto per ingrandirla)

***

I contagi da coronavirus nei comuni della Lombardia: trova il tuo sul motore di ricerca