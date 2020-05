Coronavirus, i contagi in tutti i comuni della Lombardia al 23 maggio

Coronavirus, i contagi di tutti i comuni della Lombardia, dal più colpito al meno colpito al 23 maggio. I contagi in tutti i comuni di ogni provincia. La più completa banca dati sul covid-19 in Lombardia. I numeri sono forniti dalla Regione Lombardia

Ancora 56 morti da coronavirus in Lombardia il 23 maggio. Il totale dei decessi arriva così a 15840.

I contagi salgono: 441 in 24 ore, quasi un quarto dei quali nella sola Bergamo, dove torna così la paura. Nella provincia orobica infatti si registrano più contagi che in tutto il resto della regione: +102. Segue Milano con 88 (dei quali 40 in città) e Brescia con 72. A Cremona, altra area fortemente martoriata, i numeri continuano ad essere irrisori: +9.

Dall’inizio della pandemia sono 86825 le persone colpite da covid, di queste 25630 sono ancora positive, 4026 (-2) ricoverate e 199 (-8) si trovano in terapia intensiva.

I contagi delle province in Lombardia al 23 maggio

MILANO: 22616 (+88)

BERGAMO: 12834 (+102)

BRESCIA: 14417 (+72)

COMO: 3747 (+34)

CREMONA: 6383 (+9)

LECCO: 2717 (+11)

LODI: 3400 (+8)

MANTOVA: 3314 (+4)

MONZA E BRIANZA: 5421 (+12)

PAVIA: 5184 (+33)

SONDRIO: 1414 (+7)

VARESE: 3490 (+44)

