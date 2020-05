OROSCOPO DEGLI ANGELI: WEEKEND dal 22 al 24 MAGGIO 2020

Fiumi di parole scorrono nel fine settimana sotto l’influsso di CHAVAKIAN Angelo della conciliazione, usiamole con virtù e senza dispersione. Alla luna cantiamo i nostri sogni d’amore e lasciamo i cani abbaiare

ARIETE: venerdì di conquiste e successi, SACHIEL ti mostra la via per raggiungere le stelle. Il viaggio è lungo e richiede attenzione e cambiamenti per non rischiare di inciampare già di sabato. Se cadi prontamente risali già da domenica sulla prima nuvola alleggerendoti di pesi inutili.

TORO: l’ansia del venerdì si combatte con la medit-attivazione silente di CASSIEL. Prenditi il tempo che ti necessita per trovare la soluzione al tuo assillo in modo che tutto avvenga con naturalezza. Domenica guardati da richiami pericolosi non è il tempo di rischiare.

GEMELLI: la ricerca dell’armonia vi tocca il cuore. Trovate con METRATON le note da eseguire con metodo e temperanza. Sabato sarete visti come protagonisti ma a voi interessa il cammino e non gli astanti. Molte sono le cose da fare e poco il tempo. Guardatevi dall’alto e svegliate voi e chi cammina con voi.

CANCRO: è il momento tra venerdì e sabato di risolvere situazioni sospese. Potrete farlo con la forza o con la gentilezza in entrambi i casi sempre con misura. Chiedete a MICHAEL come dosare gli elementi per ottenere giustizia. E domenica pensate ad altro

LEONE: chi ha tempo non aspetti tempo ma per fare cose giuste ci vuole il Suo Tempo. CASSIEL ti guida nella ricerca intuitiva di un modo Tuo di vivere il tempo. Medita in silenzio venerdì e sabato troverai nel cuore una luce che ti consiglia il cammino. Domenica d’amore e piacere

VERGINE: chi vi cerca come guida poi si lega a voi. Venerdì le amicizie vi circondano in modo troppo stretto, sabato dosate i tempi giusti per evitare litigi e scatti d’ira, le gelosie vanno sopite o disperdono l’amore. Domenica abbandonatevi alla naturalezza di essere nudi tra i nudi fiori

BILANCIA: negli affari non tutti i rischi si possono calcolare, attenzione a chi vi racconta un mondo di parole. Cercate la canalizzazione con ACHAIAH per non correre inutili rischi. Sia in amore che negli affari avete ancora molte carte da giocare, non scopritele tutte insieme.

SCORPIONE: venerdì siete al centro di un vortice pericoloso creato da voi. Gli uragani si armonizzano con la musica suonatela con l’arte delle note angeliche di ANANCHEL per esprimervi al meglio. I risultati arriveranno da sabato, ma senza pontificare sulle nuvole. Una cosa tira l’altra niente è slegato.

SAGITTARIO: siete legati dall’amore e ci girate intorno, anche se la forza della curiosità vi porta fuori dal cerchio. Sciogliete i nodi prima che diventino catene con il sostegno di NATHANIEL. Non è tempo di doppio gioco ma di meditazione sul gioco di ruolo che volete fare.

CAPRICORNO: vi state muovendo attraverso acque insidiose, avete una buona imbarcazione ma non potete tirare a bordo tutti quelli che vorrebbero salirci. Troppe sono le voci e i richiami da seguire siate il faro di voi stessi. Studiate il mondo con NITH AIAH e vi troverete a farlo girare.

ACQUARIO: chi non sa giudica. Voi preferite non far sapere il segreto che vi muove anche se questo comporta che altri vi giudichino in maniera sbagliata. Elevatevi sopra ogni cosa con la leggerezza di ELEMIAH e portate il vostro saluto e dono agli Angeli Altissimi. Le vostre fatiche saranno ben compensate.

PESCI: il momento di tirare fuori la testa è arrivato, appoggiatela su un violino e suonate. L’armonia vi porterà in viaggio con MITZRAEL in terre libere da confini. Meravigliatevi del mondo che vedete al disotto di voi e fatene un racconto per gli amici fidati.

