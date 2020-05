Coronavirus, i contagi in tutti i comuni della Lombardia al 21 maggio

Coronavirus, i contagi di tutti i comuni della Lombardia, dal più colpito al meno colpito al 21 maggio. I contagi in tutti i comuni di ogni provincia. La più completa banca dati sul covid-19 in Lombardia. I numeri sono forniti dalla Regione Lombardia

Sono 65 i decessi da coronavirus in Lombardia al 21 maggio, per un totale di 15727. Il morbo continua a mietere vittime nonostante lo svuotamento dei reparti: 226 sono ora le persone in terapia intensiva (-5) e 4119 quelli negli altri reparti (-162),

La crescita dei casi è ai minimi: 316 quelli registrati nelle ultime 24 ore, che portano il totale a 86091.

Il tasso di letalità resta al 18,2%.

Solo Milano, con +83 contagi, dei quali 38 in città, e Brescia, con +77 casi, presentano numeri alti.

I contagi delle province in Lombardia al 21 maggio

Bergamo 12.681 (+48)

Brescia 14.327 (+77)

Como 3.678 (+18)

Cremona 6.365 (+15)

Lecco 2.700 (+9)

Lodi 3.387 (+7)

Monza e Brianza 5.396 (+8)

Milano 22.455 (+83)

Mantova 3.308 (+8)

Pavia 5.105 (+23)

Sondrio 1.404 (+21)

Varese 3.423 (+10)

