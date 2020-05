Coronavirus, i contagi in tutti i comuni della Lombardia al 20 maggio

Coronavirus, i contagi di tutti i comuni della Lombardia, dal più colpito al meno colpito al 20 maggio. I contagi in tutti i comuni di ogni provincia. La più completa banca dati sul covid-19 in Lombardia. I numeri sono forniti dalla Regione Lombardia

Ancora 65 vittime da coronavirus in Lombardia nelle ultime 24 ore, che portano il totale a 15662.

Il morbo si espande ancora ai minimi: 294 contagi in più. Il numero dei casi è ora di 85775. I pazienti in terapia intensiva sono 231 (-13) e quelli ricoverati negli altri reparti 4281 (-145).

Nessuna provincia cresce a tre cifre. Anche a Milano i contagi in più risultano 48, di cui 8 in città. Tuttavia, dai numeri forniti dalla Regione, ci sono 18 casi che non risultano assegnati ad alcuna provincia.

Il tasso di letalità è del 18,2%.

Clicca sulla foto per ingrandirla

***

I contagi delle province in Lombardia al 20 maggio

Bergamo 12.633 (+26)

Brescia 14.249 (+50)

Como 3.660(+14)

Cremona 6.350 (+15)

Lecco 2.691 (+4)

Lodi 3.380(+11)

Monza e Brianza 5.388 (+50)

Milano 22.372 (+48)

Mantova 3.300 (+6)

Pavia 5.082(+35)

Sondrio 1.383(+5)

Varese 3.413 (+12)

Clicca sulla foto per ingrandirla

***

I contagi da coronavirus nei comuni della Lombardia: trova il tuo sul motore di ricerca