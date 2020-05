Giallo sulla morte di Gregory Tyree Boyce, il Tyler di Twilight, trovato privo di via in casa insieme alla fidanzata

Giallo sulla fine dell’attore e della compagna Natalie Adepoju, trovati senza vita nella casa del trentenne a Las Vegas. Gli inquirenti stanno indagando per capire cosa sia successo

Giallo sulla morte di Gregory Tyree Boyce, il Tyler di Twilight, trovato privo di vita nella sua casa di Las Vegas insieme alla fidanzata Natalie Adepoju.

LA CARRIERA – L’attore aveva ottenuto il successo nella saga sui vampiri, in cui vestiva i panni di Tyler Crowley, l’amico di scuola che Bella (Kristen Stewart) conosce una volta trasferitasi a Forks, Washington. Poi, più nulla, a parte, nel 2018, la partecipazione al video del singolo musicale Apocalypse di Trevor Jackson.

NON SO COME SONO ARRIVATO A 30 ANNI – A dicembre aveva compiuto 30 anni e su Instagram scriveva che oggi suona come una sinistra profezia: “Ad un certo punto non pensavo che sarei riuscito a raggiungere i 30 anni. Come tutti ho fatto degli errori lungo la strada, ma oggi è uno di quei giorni in cui rifletto solo su quelli grandi. Che fortuna essere vivi. Happy Dirty 30 a me! Facciamo in modo che il resto sia migliore!”

LA MORTE – Frequentava Natalie da circa un anno. I loro corpi sono stati trovati dalla cugina dell’attore, perplessa nel vedere la sua macchina fuori di casa quando aveva annunciato la partenza per Los Angeles per incontrare la figlia Alaya, 10 anni, nata dalla sua precedente relazione. Gli inquirenti stanno indagando. Intanto la famiglia di Natalie ha lanciato una campagna fondi su GoFundMe: “Natalie aveva così tanta vita da vivere. Siamo rattristati che sia stata bruscamente interrotta. Lascia il figlio piccolo Egypt, suo padre, due fratelli e una sorella, e una schiera di familiari e amici che la amano tanto”.

