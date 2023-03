Tananai e Davide Simonetta illuminano la musica italiana

Già ci avete fatto caso? A cosa? Beh … mai come quest’anno forse, ecco ci sono brani dell’ultimo Sanremo che proprio non riusciamo a toglierci dalla testa. No? E pure Gianni Morandi, co conduttore dell’ultimo Festival e artista straordinario, non fugge a questa tendenza. Nelle scorse ore infatti, il cantautore bolognese, via social ha omaggiato, a modo suo, uno degli artisti in gara con un bel video su Instagram.

Nella breve clip si vede il Gianni nazionalpopolarementre ascolta e canta Tango di Tananai. Sì, Alberto Cotta Ramusino, vero nome del mitico “Tana”, con la sua straordinaria ballata, scritta anche dall’ispiratissimo producer, scrittore, autore Davide Simonetta da Bagnolo Cremasco (nella crescita di Tananai c’è molto di Davide) ha spaccato, emozionando tutti e regalando lampi di vera luce.

Umile, capace di non prendersi troppo sul serio, smanioso di mettersi in gioco e migliorarsi sempre, attraverso il lavoro, vero, spontaneo, insomma … personaggio positivo ed interessantissimo della musica pop italiana, Tananai ha lanciato, via web, il seguente messaggio: “E’ un post che credo toglierò, ma ho un attacco di amore per voi e volevo dirvi grazie per permettermi di fare musica nella mia vita, non pensavo fosse possibile. Vi voglio bene”.

Anche noi ci siamo affezionati a te ragazzo: avanti tutta, continua così e … prosegui anche a interagire con Simonetta, Eccellenza Italiana da esportazione, pronto a lanciare a breve altre canzonissime che lasceranno il segno, Scommettiamo?

Stefano Mauri