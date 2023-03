Dybala farà davvero causa alla Juve?

Tempi agitati, lontano dal terreno di gioco, per la Juventus. Ecco, dopo la cartaRonaldo tocca alla carta Dybala tenere banco. Durante l’interrogatorio dell’ex juventino per l’inchiesta plusvalenze, l’avvocato della Joya argentino Luca Ferrari, scrive il quotidiano La Repubblica, ha parlato di una richiesta record di 54 milioni di euro nei confronti della Juventus. E di una causa che arriverà se entro il mese di aprile i bianconeri non pagheranno gli stipendi arretrati all’attuale giocatore della Roma. Già, Ferrari ha spiegato alla Guardia di Finanza che il giocatore non ha mai in alcun modo rinunciato ai 3,8 milioni di euro che avanza dopo l’ormai famosa e delicata “manovra stipendi”. Il legale ha inoltre rilanciato, aggiungendo che esiste un altro contenzioso con i bianconeri. Il tutto riguarda il mancato rinnovo del contratto, del suo assistito, con la Juventus. Sembrava fatta, secondo l’avvocato: mancava solo la firma. Ergo la richiesta di indennizzo e l’ultimatum già consegnato alla società. Secondo quanto previsto dalle scritture private tra il club e il giocatore la cifra di 54 milioni era già stata annunciata alla Juventus nell’aprile 2022 via mail. Il dottor Luca Ferrari ha chiesto la differenza in cinque anni tra il contratto con la Roma e quanto avrebbe percepito alla Juventus. Come si evolverà questa situazione? Lo scopriremo vivendo e lo deciderà il probabilmente il giudice, se davvero si andrà in tribunale?

Ma … a margine di tutto, una domanda, sorge più o meno spontanea, ed è la seguente: ragionando in tal senso, la Vecchia Signora, causa il rendimento, ehm … per così dire, non proprio entusiasmante degli ultimi anni bianconeri del fantasista (ora) giallorosso, non potrebbe, a sua volta, chiedere un rimborso al suo ex attaccante?

Stefano Mauri