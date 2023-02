Cara Juve che aspetti a prendere Emanuele Valeri?

Già, il giornalista Fabio Santini a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato dell’impegno in Champions dell’Inter e anche del Napoli.

“Il campionato lo ha già vinto, ovvio che sposti l’attenzione sulla Champions. Considerando come stanno giocando, l’Eintracht è assolutamente alla portata. Più si va avanti e più si incamerano soldi e c’è più possibilità di trattenere due gioielli come Osimhen e il georgiano, con i club di Premier pronti a sborsare tanti soldi. Per me può fare la doppietta Scudetto-Champions, è quella che esprime il calcio più forte in Europa. Negli ambienti di Piazza Affari ho raccolto voci, che non sono notizie, secondo cui Napoli, Juventus, Monza e Inter sono in vendita.

Mesi fa dissi che PIF era interessato a rilevare il club. Era vero ma poi si è bloccato tutto. ma voci volevano che PIF volesse Mourinho in panchina in caso di accordo. Il portoghese si è capito che lascerà la Roma. E’ vero he ci sono PSG e Real Madrid, ma l’idea di tornare all’Inter lo stuzzica moltissimo. Anche se io non credo alle minestre riscaldate.

Dato a Santini, ciò che è di Fabio, a questo punto, accendere l’attenzione su un calciatore, spostando l’attenzione verso Cremona e la Cremonese, ecco, mi pare doveroso. Nelle file grigiorosse, da anni, gioca benissimo, macinando chilometri sulla fascia mancina, il laterale sinistro Emanuele Valeri, ragazzo in gamba e calciatore bravissimo. Ecco, alla Juve che, proprio sulla fascia sinistra avrebbe bisogno di un bel rinforzo, un elemento del calibro di Valeri servirebbe come acqua al deserto, no?

