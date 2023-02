Fedez giù di tono sul web, mentre Chiara Ferragni appare in gran forma alle sfilate

È tornato sul web, Fedez, in versione live su YouTube per presentare un nuovo progetto digitale. Si tratta di Wolf, un programma di contenuti che intende spiegare il mondo della finanza in maniera semplice e trasparente.

Il rapper, volto del progetto, contribuirà alla causa con una serie di podcast che lo vedranno, per la prima volta, dichiaratamente nei panni dell’imprenditore.

Ma sono anche giorni tesissimi per Federico: la pressione è alle stelle e, probabilmente, non solo quella mediatica. Per la prima volta dalla nascita della coppia sui social, è infatti sceso il sipario sulla vita dei Ferragnez. Fedez è praticamente sparito dalla scena dopo il presunto bisticcio con la moglie nel dietro le quinte del Festival.

Intanto, Chiara Ferragni si mostra sola e splendente agli eventi mondani, in apparenza imperturbabile a qualunque genere di tempesta in questo tempo di Milano Fashion Week, con Fedez, più fragile e vulnerabile, in preda agli istinti.

“Ho sempre pensato di avere un podcast verticale di educazione finanziaria, siccome mi reputo un discreto imprenditore, per portare la mia esperienza e quella di terzi. Spero di non balbettare come oggi”.

Eh sì, mentre presentava Wolf, definito dai suoi creatori “un ecosistema di servizi di educazione finanziaria”, Fedez, agitato, balbettava.

Stefano Mauri